Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

Izraelsko-americké vzdušné údery v noci na úterý zasáhly vojenská zařízení v Isfahánu, uvedla podle agentury AFP íránská státní média. Americký prezident Donald Trump v noci na své sociální síti Truth Social sdílel bez komentáře video, které zachycuje masivní sekundární exploze. Podle agentury AP se jednalo o útok v Isfahánu. Izraelská armáda v úterý bez podrobností oznámila, že dokončila další vlnu vzdušných úderů na Teherán.
Údery v Isfahánu zasáhly podzemní sklady munice, uvedl server The Times of Israel s tím, že útok provedly Spojené státy. V těsné blízkosti Isfahánu se nachází letecká základna Badr a také centrum jaderného výzkumu, které bylo cílem úderů již minulý rok v červnu.
Deník Le Monde v sobotu zveřejnil analýzu satelitních snímků, která popisuje příjezd konvoje vozidel do zařízení v Isfahánu několik dní před červnovými údery. Podle analytiků je možné, že se jednalo o převoz části či veškerých zásob íránského obohaceného uranu. Zařízení bylo podle deníku vybudováno v roce 2004 jako bezpečné skladiště jaderného materiálu v případě vzdušných útoků.
Vzdušné údery ve městě Mahallát ve středním Íránu zabily jedenáct lidí a dalších patnáct zranily, napsal web stanice al-Džazíra s odkazem na íránskou agenturu ISNA. Z Teheránu byly hlášeny exploze a výpadky proudu v některých částech města.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Od té doby byla při útocích mimo jiné zasažena jaderná zařízení na obohacování uranu, ale i areál jaderné elektrárny v Búšehru.
Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Jedním z deklarovaných cílů války proti Íránu je zabránit mu v získání jaderných zbraní a v obohacování uranu. Před zahájením bojů vedly USA a Írán nepřímé rozhovory, které se soustředily právě na otázku jaderného programu. Izrael a USA útočily na íránská jaderná zařízení a další cíle již loni během takzvané dvanáctidenní červnové války.
