Íránský útok poškodil v Izraeli desítky domů i školu

před 29 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24 , The New York Times , BBC

Jedna z raket přilétajících z Íránu zasáhla školu ve městě Gedera ve středním Izraeli. Snímky z místa zachytily vojáky stojící u něčeho, co vypadalo jako velký kráter vedle zřícených zdí budovy, napsal server The New York Times s odkazem na představitele izraelské armády.

Představitelé města Hod Hašaron uvedli, že íránský útok poškodil stovku domů, z toho některé vážně. Škody způsobila tlaková vlna či části střel. Rozsah škod, které způsobily v úterý íránské rakety na izraelském území, nicméně dosud není přesně znám.

Některé střely dopadly do střední a jižní části židovského státu a podle tiskových agentur několik lidí utrpělo lehká zranění. Exploze ale byly podle serveru The Times of Israel (ToI) slyšet po celém Izraeli.