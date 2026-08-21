FBI zatkla Američanku za plánování útoku na newyorský parlament

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na budovu zákonodárného sboru státu New York. Pětatřicetiletá Jessica Bowieová podle vyšetřovatelů jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát, píší americká média.
Bowieová si podle policie zjišťovala informace o budově newyorského parlamentu ve městě Albany, v níž se chystala zaútočit. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň.
„Chci zničit co největší část budovy a zabít senátory,“ řekla podle svědectví agentů. Uvedla také, že chce ovlivnit americký systém. Policie tvrdí, že si Bowieová nejméně pětkrát byla prohlédnout budovu, v níž chtěla spáchat svůj čin.
Zatčená žena čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Zatím není známo, jak se k obvinění postavila, píší média.