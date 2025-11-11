Česko může požádat o vynětí z mechanismu migrační solidarity, uvedla Komise


Česko patří k šesti zemím, které čelí v důsledku kumulativních tlaků v posledních pěti letech významné migrační situaci, a proto může požádat o vynětí z takzvaného mechanismu solidarity, uvedla Evropská komise. Dodala, že Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Rakousko a Polsko mohou žádat o plný nebo částečný odpočet svých příspěvků „do rezervoáru solidarity" na nadcházející rok. Komise to napsala v první výroční zprávě o migraci a azylu.

Počet nelegálních překročení hranic EU se za poslední rok snížil o 35 procent, uvedla dále Evropská komise ve zprávě.

Dále upozornila na přetrvávající problémy, jako je pokračující tlak ze strany nelegálních vstupů a neoprávněného pohybu v rámci EU, přijímání uprchlíků z Ukrajiny či využívání migrace Ruskem a Běloruskem jako zbraně na vnějších hranicích a spolupráce v oblasti navracení a zpětného přebírání osob.

Komise uvedla, že členské státy čelí různým migračním situacím a tlakům. Vedle šestice zemí, kde je i Česko, zmínila také další státy. „Řecko a Kypr jsou vystaveny migračnímu tlaku v důsledku neúměrného počtu příchozích za poslední rok. Španělsko a Itálie jsou rovněž vystaveny migračnímu tlaku z důvodu nepřiměřeného počtu příjezdů po pátracích a záchranných akcích na moři ve stejném období.“ Tyto čtyři státy proto budou mít přístup k již zmíněnému rezervoáru solidarity, až migrační pakt vstoupí v platnost v polovině roku 2026.

Migrační tlak pak hrozí dalším dvanácti státům. I ony by pak měly mít přístup k některým podpůrným nástrojům.

Členské státy si mohou zvolit formu solidárních příspěvků mezi solidaritou mezi lidmi (přemístění nebo případně kompenzace odpovědnosti), finanční podporou a alternativními opatřeními nebo kombinací těchto opatření, shrnula Komise.

