За даними Української мережі за права дитини, Росія незаконно депортувала з України понад 19,5 тисяч дітей. Їхні родичі, а також самі діти звертаються до мережі за допомогою у їхньому поверненні. За словами голови організації, повернення дітей-сиріт – найскладніше завдання. Про це Дар'я Касьянова розповіла редактору Чеського телебачення» Віталії Токарчук.
Повернення українських дітей із Росії та окупованих територій
Повернення українських дітей із Росії та окупованих територій (zdroj: ČT24)
Navracení ukrajinských dětí z Ruska a okupovaných míst
Rusko z Ukrajiny podle Ukrajinské sítě pro práva dětí nezákonně odvezlo přes 19 500 dětí. Na síť se obrací o pomoc s jejich návratem jejich příbuzní, ale i samotné děti. Nejnáročnější jsou podle vedoucí správní rady organizace návraty v případech sirotků. Darja Kasjanovová to řekla redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.