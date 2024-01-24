Повернення українських дітей із Росії та окупованих територій

За даними Української мережі за права дитини, Росія незаконно депортувала з України понад 19,5 тисяч дітей. Їхні родичі, а також самі діти звертаються до мережі за допомогою у їхньому поверненні. За словами голови організації, повернення дітей-сиріт – найскладніше завдання. Про це Дар'я Касьянова розповіла редактору Чеського телебачення» Віталії Токарчук.