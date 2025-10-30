Rychlost v nebezpečných úsecích Buchlovských kopců budou hlídat radary

Silničáři instalují úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm. Jde o část silnice I/50 přes Buchlovské kopce, která dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším v regionu. Jen za první pololetí letošního roku tam policie eviduje více než dvacet dopravních nehod.
Radary by měly být rozmístěny na pěti lokalitách. Jeden bude u Buchlovic poblíž bistra Tramp, další úseky budou měřeny u odboček k hradu Buchlov, na Staré Hutě a u křižovatky na Stupavu. Instalace úsekového měření je v plánu také u křižovatky do obcí Střílky a Zástřizly na Kroměřížsku, kde by systémy měly být uvedeny do provozu v roce 2026.
„Silnice přes Buchlovské kopce je opravdu jedna zatáčka za druhou. Jsou tam ostřejší oblouky, navíc výrazné terénní sklony. To, že překonáváme hřeben Chřibů, vypovídá samo o sobě,“ popsala starostka Buchlovic Pavla Večeřová (KDU-ČSL).
Buchlovské kopce jsou fenoménem mezi motorkáři. „Možná právě kvůli tomu terénu, který nabízí adrenalin v zatáčkách a prudkých stoupáních i klesáních,“ dodala.
Podle policie jsou nejčastějšími účastníky nehod právě motorkáři, kteří si úsek pletou se závodní tratí. „Naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů vyjíždí většinou k těmto nehodám – a nejsou to hezké zážitky. Před čtrnácti dny tu zase zemřel motorkář,“ uvedla starostka.
Riziko podle ní pociťují i řidiči osobních aut. „Když se vám za zády objeví motorkář a nevíte, co udělá, jak je zkušený, a navíc může být vozovka lehce mokrá, není to vůbec příjemné,“ dodala Večeřová.
Hustý provoz a nedodržování rychlosti
V roce 2020 projelo Buchlovskými kopci zhruba deset tisíc automobilů denně a jejich počet stále roste. V celém úseku je povolena rychlost devadesát kilometrů v hodině, místy – například u odbočky na hrad Buchlov – je snížena na sedmdesát kilometrů.
„Bohužel to někteří řidiči nedodržují a nejde jen o motorkáře. Dřív tam často stávala policie a rychlost hlídala, to byla v podstatě jediná kontrola pro všechny řidiče,“ poznamenala starostka.
Zavedení úsekového měření vedení obce vítá. „Z pozice obce je pořízení podobného systému složité. Legislativa je opravdu úmorná – trvá dlouho, než se zpracuje projektová dokumentace a všechno se povolí,“ vysvětlila Večeřová.