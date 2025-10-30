Rychlost v nebezpečných úsecích Buchlovských kopců budou hlídat radary


Silničáři instalují úsekové měření rychlosti na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm. Jde o část silnice I/50 přes Buchlovské kopce, která dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším v regionu. Jen za první pololetí letošního roku tam policie eviduje více než dvacet dopravních nehod.

Radary by měly být rozmístěny na pěti lokalitách. Jeden bude u Buchlovic poblíž bistra Tramp, další úseky budou měřeny u odboček k hradu Buchlov, na Staré Hutě a u křižovatky na Stupavu. Instalace úsekového měření je v plánu také u křižovatky do obcí Střílky a Zástřizly na Kroměřížsku, kde by systémy měly být uvedeny do provozu v roce 2026.

„Silnice přes Buchlovské kopce je opravdu jedna zatáčka za druhou. Jsou tam ostřejší oblouky, navíc výrazné terénní sklony. To, že překonáváme hřeben Chřibů, vypovídá samo o sobě,“ popsala starostka Buchlovic Pavla Večeřová (KDU-ČSL).

Buchlovské kopce jsou fenoménem mezi motorkáři. „Možná právě kvůli tomu terénu, který nabízí adrenalin v zatáčkách a prudkých stoupáních i klesáních,“ dodala.

Motorkáři umírají kvůli stále stejným chybám: Nedodržují rychlost a nebezpečně předjíždějí
Havárií motorkářů přibývá

Podle policie jsou nejčastějšími účastníky nehod právě motorkáři, kteří si úsek pletou se závodní tratí. „Naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů vyjíždí většinou k těmto nehodám – a nejsou to hezké zážitky. Před čtrnácti dny tu zase zemřel motorkář,“ uvedla starostka.

Riziko podle ní pociťují i řidiči osobních aut. „Když se vám za zády objeví motorkář a nevíte, co udělá, jak je zkušený, a navíc může být vozovka lehce mokrá, není to vůbec příjemné,“ dodala Večeřová.

Stále víc obcí si nechává instalovat radary. Kolín však možná svou nulovou toleranci přehodnotí
Měření rychlosti pod Ještědem

Hustý provoz a nedodržování rychlosti

V roce 2020 projelo Buchlovskými kopci zhruba deset tisíc automobilů denně a jejich počet stále roste. V celém úseku je povolena rychlost devadesát kilometrů v hodině, místy – například u odbočky na hrad Buchlov – je snížena na sedmdesát kilometrů.

„Bohužel to někteří řidiči nedodržují a nejde jen o motorkáře. Dřív tam často stávala policie a rychlost hlídala, to byla v podstatě jediná kontrola pro všechny řidiče,“ poznamenala starostka.

Zavedení úsekového měření vedení obce vítá. „Z pozice obce je pořízení podobného systému složité. Legislativa je opravdu úmorná – trvá dlouho, než se zpracuje projektová dokumentace a všechno se povolí,“ vysvětlila Večeřová.

