Stále víc obcí si nechává instalovat radary. Kolín však možná svou nulovou toleranci přehodnotí

Liberec nechal na silnici vedoucí na Ještěd zavést jak měření úsekové, tak měření okamžité rychlosti. Radary město umístilo na obou koncích zhruba osmisetmetrového úseku.



„Na začátku jsme samozřejmě dělali prvotní měření, abychom zjistili stav. Ukázalo se, že je zde vysoké procento řidičů, kteří překračují rychlost,“ uvedla mluvčí Městské policie Liberec Daniela Bušková. Za pronájem radarů město zaplatí za pět let na čtyři a půl milionu korun.

„Říká se, že důvod (pro instalaci radarů) je finanční, že obce z toho mají finanční profit. Já si to úplně nemyslím, pořízení radarů není úplně jednoduchá záležitost, je to v řádu milionů korun,“ uvedla předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková (STAN).

Ve Srubci počet porušení rychlosti významně klesl



Například jihočeská obec Srubec má radary deset dní. Hrozba pokutou zabrala, domnívá se starostka Lenka Malá (STAN). I zde nejdříve provedli zkušební měření. To zaznamenalo zhruba patnáct tisíc případů porušení rychlosti za týden. S radarem jejich počet významně klesl.

Výrazným snížením počtu přestupků argumentuje i náměstek primátorky Českých Budějovic Lubomír Bureš (ODS): „Za prvních osm dní máme 172 přestupků. Což je o dva řády nižší číslo než při tom měření zkušebním.“



Už pět let mají radar v Jihlavě. Za první rok fungování přinesl do městské kasy necelých sedmnáct milionů korun. Dnes už je to méně. V miliardovém rozpočtu Jihlavy je to zanedbatelná částka, uvedl tiskový mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Seznam kamer lze najít na stránce dopravní info.cz, upozorňují na ně také některé navigace.

Kolín svůj tvrdý přístup posoudí

Vedení středočeského Kolína si radary pochvaluje. Podle starosty pomohly jednoznačně zklidnit provoz na příjezdech do centra. Spor se ale vede o takzvanou nulovou toleranci – pokutu dostanou i řidiči, kteří překročí limit například jen o dva kilometry v hodině.

Na úsekové měření narazí řidiči například na hlavním průtahu městem. V okolí je totiž řada škol, školek a přechodů. A podle vedení Kolína je to také místo, kde řidiči často překračují maximální povolenou rychlost.



Od loňského září už kolínský odbor dopravy rozeslal řidičům více než osmnáct tisíc výzev. Předtím jich bylo za celkem dva a půl roku zhruba polovina. Přibyly ale dva měřené úseky. A také se zpřísnily podmínky. Výsledkem je to, že většina (přes osmdesát procent) pokut je za rychlost do 55 kilometrů v hodině, což městu vynese po dvou stovkách. Pokud se odečtou náklady na odeslání výzvy, tak ještě méně.

„Účelem úsekového měření rozhodně není generovat zisk, ale přispět k bezpečnosti silničního provozu. (...) V současné době je náš postup stále stejný, nicméně vyhodnocujeme a s našimi právními zástupci analyzujeme novou metodiku ministerstva dopravy,“ uvedla tajemnice Městského úřadu Kolín Monika Pohůnková.