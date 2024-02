Po Česku nově jezdí vlak vyrobený v Číně. Cestující doveze z Ústí nad Labem do Kolína

Cestující na trati z Ústí nad Labem do Kolína nově vozí rychlík Sirius. Je to poprvé, co vlak vyrobený v Číně jezdí na české železnici. Původně byl vyroben pro Leo Express, nakonec ho do zkušebního provozu ale nasazuje společnost RegioJet. Šestivozová souprava zatím jezdí na čtyřech spojích denně.