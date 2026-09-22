Tradice, nebo týrání? Ochránci zvířat protestují proti živým kačerům na hodech

Spolek Zvířata nejíme spustil kampaň, která reaguje na folklorní tradici dodržovanou v několika jihomoravských obcích, kde je kačer součástí hodového průvodu a stárci se snaží zabránit jeho ukradení. Ochránci zvířat to považují za týrání a vyzývají obce, aby tento zvyk změnily. Některé už živého kačera nahradily atrapou, nejčastěji slaměnou.
Pro řadu místních je kradení kačera v Kyjově na Hodonínsku nepostradatelnou folklorní tradicí, pro spolek Zvířata nejíme ale ukázkovým příkladem týrání.
Na základě záběrů z nedalekých Skoronic konstatovala veterinární správa porušení zákona na ochranu zvířat. „To zvíře je fixované několik hodin, je mu omezován pohyb, určitě si nemůže naplňovat své biologické funkce. Tady je nevhodná manipulace, se zvířetem se hází, padá se přes něj, hrozí tady zranění,“ popsala ředitelka Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj Jana Kozáková záběry, které viděla.
Slaměný kačer místo živého
Některé obce proto začínají živého kačera nahrazovat atrapou, nejčastěji slaměnou. Příkladem jsou třeba Žeravice. Podobnou cestou jde i další obec na Hodonínsku – Kostelec. Také tam se bude bojovat jen o napodobeninu. Živý kačer ale má zůstat součástí průvodu.
„Bohužel, ty hody budou poznamenány, protože lidé nevědí, co se může udát. V řadě vesnic dochází k úplnému rušení těch zvyků. Doufáme, že aspoň tímto kompromisním krokem to celé uklidníme tak, aby hody mohly proběhnout,“ řekl spoluorganizátor kosteleckých hodů Ladislav Šimeček.
Podle spolku Zvířata nejíme to ale nestačí. Na webu dokonce spustili odpočítávání, kolik času na ochranu kosteleckého kačera zbývá. „I tam je zvíře svázané v proutěném koši nebo připoutané k židli. Je s ním manipulováno, je mu podáván alkohol, je vystaveno obrovskému hluku a i to samo o sobě je pro to zvíře velmi stresující,“ vysvětlila spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová. Podle kosteleckých organizátorů se s kačerem na jejich hodech zachází šetrně.