V Ostravě se šíří žloutenka, nakažené jsou hlavně děti

Od konce dubna hygienici evidují v Ostravě přes čtyřicet nakažených žloutenkou typu A, v drtivé většině případů jde o děti. Jedná se o nejvyšší počet případů nákazy za posledních deset let. Zatím není možné přesně říci, kde se lidé nakazili, z informací, které má ČT k dispozici z Fakultní nemocnice Ostrava, vyplývá, že to mohlo být na Slovensku. Nemoc se v Ostravě šíří hlavně v městské části Přívoz. Hygienici nadále trasují kontakty nakažených, zatím bylo vytrasováno asi čtyři sta lidí.

„Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje situaci samozřejmě sleduje, epidemiologická šetření probíhají. Veškeré aktivity směřují k tomu, aby byla nastavena taková opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření nákazy,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.

Hygienici od 22. dubna zaznamenali celkem 44 nakažených lidí, z toho bylo 43 dětí ve věku od jednoho do sedmnácti let. V posledních dvou týdnech to bylo dokonce sedmnáct nových případů, z toho šlo v šestnácti případech o děti. „Se stoprocentní jistotou nelze zjistit, kde a jak se nakazili. Jelikož žloutenka A je onemocnění špinavých rukou a přenáší se orální a fekální cestou, je zde na místě důraz na hygienu rukou,“ dodal mluvčí.