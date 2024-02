Lékařská zařízení testují těhotné ženy na žloutenku typu C. Může dojít k přenosu z matky na dítě

Veronika Bečvářová má termín porodu za týden. Je zdravotnice a každé vyšetření považuje za důležité, proto se nechá otestovat i na hepatitidu C. „Může se to týkat každého, i když to tak nevypadá. Mohly jsme to chytnout kdekoliv a nikdy na sto procent nevíte, že tu žloutenku v sobě nemáte,“ řekla Bečvářová.

V Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Podolí testují každou matku, která přijde v prvním trimestru na těhotenské odběry, stačí k tomu kapka krve. Později se pracovníci ÚPMD zaměřují hlavně na rizikové pacientky.

„Když se u nich vyvinou rizikové faktory, příznaky – třeba jaterní onemocnění, tak to vyšetření cíleně provádíme,“ upřesnila vedoucí rizikového oddělení ÚPMD Anna Brandejsová. Problémem bývá užívání drog, tetování v nesterilním prostředí nebo sexuální nemoci. Nakazit se mohli i lidé, kteří dostali krevní transfuzi před rokem 1992.

„Testování na hepatitidu typu C dělají dlouhodobě i v mléčné bance v porodnici v Podolí. Jen za poslední měsíc kontrolou prošlo zhruba 100 litrů mléka,“ doplnila redaktorka ČT Lea Surovcová. Podle pediatričky a vedoucí mléčné banky ÚPMD Marcely Křižové je řada žen s hepatitidou bezpříznakových, ale i tak může dojít k postižení jater. Léčba trvá zhruba tři měsíce. Ve většině případů je účinná.