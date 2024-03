Hejtman Krkoška dostal za uplácení lékařů trest 200 tisíc korun. Babiš chce, aby skončil ve funkci

Moravskoslezský hejtman Jan Krkoška (ANO) by měl podle předsedy ANO Andreje Babiše skončit ve funkci i v hnutí. Uvedl to poté, co se Krkoška před soudem doznal k uplácení lékařů v době, kdy pracoval ve farmaceutické firmě. Soud skončil záhy, hejtmana uznal vinným a udělil mu peněžitý trest dvě stě tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný.

Obvodní soud pro Prahu 2 vynesl verdikt nad moravskoslezským hejtmanem Krkoškou již zhruba hodinu po začátku jednání. V souladu s tím, co navrhl státní zástupce Ondřej Jášek, potrestal politika ANO peněžitým trestem. Byl ale nižší, než žalobce chtěl – navrhl ho ve výši alespoň čtvrt milionu korun, soud se spokojil s 200 tisíci korun.

Babiš chce Krkoškův politický konec, podle krajského předsedy ANO je připraven rezignovat

Před soudním jednáním se ke Krkoškově kauze vyjadřovali zdrženlivě jeho spolustraníci i političtí konkurenti. Poté, co se přiznal, však velmi kriticky reagoval předseda ANO Andrej Babiš. „Okamžitě musí skončit jak v hnutí ANO, tak ve své funkci. Podvedl a poškodil celé hnutí a očekávám, že předsednictvo o jeho vyloučení rozhodne bez odkladu,“ uvedl.

Krkoška sám po vynesení rozsudku řekl, že bude o své politické budoucnosti debatovat se spolustraníky. Krajský předseda ANO Josef Bělica uvedl, že v hnutí je zavedený proces, který bude dodržen. „V noci jsem s panem hejtmanem mluvil a on je připravený rezignovat na pozici hejtmana. Neznám detaily z toho soudu, ale samozřejmě to budeme v rámci hnutí řešit poměrně rychle tak, jak to děláme vždycky. Sejdu se s kolegy ze zastupitelského klubu, sejdu se s koaličními partnery a budeme tu situaci řešit v řádu dní,“ avizoval.

Kdyby Krkoška v čele Moravskoslezského kraje skončil, měnil by se hejtman znovu po necelém roce. Do funkce byl Krkoška zvolen loni v červnu poté, co se jeho předchůdce Ivo Vondrák nejprve politicky rozešel s ANO, za nějž byl zvolen, a poté rezignoval na funkci.

Letitá kauza

Na pohled běžné jednání v kauze, která je z velké části již uzavřena, se dostalo do středu pozornosti poté, co Deník upozornil, že je mezi obžalovanými moravskoslezský hejtman. Obžaloba tvrdí, že v době, kdy pracoval ve společnosti Interchemia Praha, předal lékařům 790 600 korun, přičemž celkově od firmy putovalo k lékařům i prostřednictvím jiných manažerů podle obžaloby 16,5 milionu korun.

Policie zveřejnila případ upácení lékařů farmaceutickými firmami v roce 2012. Původně obvinila dvě stovky lidí, z toho 151 lékařů. Stíhání většiny lékařů ale bylo později podmíněně zastaveno, když se k trestné činnosti doznali a věnovali na pomoc obětem trestných činů větší částku, než podle policie od výrobců léčiv dostali.

Lékaři podle policie dostávali od zástupců farmaceutických firem různé příspěvky za to, že pacientům předepisovali jejich výrobky. Kromě peněz to byly například i zájezdy nebo věcné dary.