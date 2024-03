Hejtman Krkoška půjde před soud. Je obžalován v letité kauze uplácení lékařů

Moravskoslezský hejtman Jan Krkoška (ANO) půjde před soud. Upozornil na to Deník.cz. Obžaloba se netýká jeho politické činnosti, hejtman je jedním z aktérů v kauze uplácení lékařů farmaceutickými firmami. Kauza je stará dvanáct let, tehdy Krkoška působil ve společnosti Interchemia Praha, odkud podle obžaloby úplatky putovaly k lékařům.

Hejtman Krkoška je podle Deníku obžalován z účasti na organizované zločinecké skupině. On sám se k obžalobě nechtěl podrobně vyjádřit. „Je to věc, která je 12 let stará. A může se stát každému člověku, který je někde zaměstnaný,“ uvedl.

Na dotaz serveru, zda o žalobě a soudním jednání ví jeho kolegové a spolustraníci, Krkoška odpověděl, že „určitě vedení v Praze ano“. Stejně tak mají podle něj potřebné informace hejtmanovi kolegové v Moravskoslezském kraji. Nicméně krajští politici, které oslovila Česká televize, naznačili, že o kauze mnoho nevědí. Vzkázali, že si musí s hejtmanem promluvit a že zatím se k nim dostaly je informace z médií, které označili za spekulace.

Kauza se týká údajného uplácení lékařů farmaceutickými společnostmi. Obžaloba tvrdí, že lékaři přijímali úplatky za to, že budou přednostně předepisovat léky od konkrétních výrobců. Policie vyčíslila hodnotu úplatků na dvanáct milionů korun. Nebyly to ale jen peníze, ale například i zájezdy nebo věcné dary.

Podle policie se to dělo v letech 2009 až 2013, přičemž do roku 2012 pracoval Jan Krkoška ve farmaceutické společnosti Interchemia Praha. Byl v pozici, kde měl pod sebou zaměstnance označované jako reprezentanty, kteří mají na starost kontakty s lékaři.

Podle obžaloby Krkoška o fungování systému věděl a údajně se na něm podílel. Podle serveru o tom svědčily zajištěné důkazy i výpovědi dalších aktérů. Krkoška ale ve svých výpovědích uvedl, že do přímého kontaktu s lékaři nepřišel.