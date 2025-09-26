Kraje zavádějí nová pravidla pro zpracování a předávání movitých archeologických nálezů, které jsou v jejich vlastnictví. Dosud o výzkumech a nálezech často ani nevěděly. Nově jim informace poskytne Archeologická mapa ČR. Změnu umožnila novela zákona o památkové péči, kterou na základě špatné zkušenosti inicioval Pardubický kraj. Ten letos v květnu vydal pravidla jako první. Následně se připojil i Jihomoravský a Středočeský kraj.
Archeologické nálezy budou pod větší kontrolou krajů
Zhruba sedm set let starý střep objevili archeologové z Akademie věd v Novém Poddvorově. Jeho vlastníkem je Jihomoravský kraj. Movité archeologické nálezy záchranných výzkumů sice ze zákona patřily krajským úřadům už řadu let, ty o nich ale často vůbec nevěděly. Firmy mnohdy s předáním nálezů otálely nebo cenné vykopávky poškodily.
„V řadě případů se stávalo, že instituce, která měla na starosti archeologický výzkum, jej neprováděla úplně podle zákona. Ztrácely se nálezy, nebyly vyzvedávány tak, jak by měly být, a objevovaly se chyby v konzervaci,“ uvedl vedoucí odboru kultury a památkové péče jihomoravského krajského úřadu Petr Fedor.
Pardubický kraj, který měl se zpracovateli archeologických nálezů špatné zkušenosti, se stal iniciátorem legislativní změny. Hejtmanství vedlo před několika lety spory například se společností, která prováděla archeologické práce před úpravami zámeckého návrší v Litomyšli. „Nařízení posílí práva kraje jako vlastníka archeologických nálezů,“ uvedl v květnu, kdy kraj nová pravidla přijal, radní pro kulturu Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL).
Připojil se i Středočeský kraj. „Smyslem našeho opatření je posílit ochranu kulturního dědictví a zajistit, aby archeologické nálezy byly předávány v odpovídající kvalitě a se všemi potřebnými doklady,“ sdělila mluvčí kraje Zuzana Žídková.
Podle mluvčí Olomouckého kraje Evy Knajblové se touto problematikou intenzivně zabývá i tamní hejtmanství a plánuje vydat vlastní nařízení.
Využití Archeologické mapy ČR
Nová pravidla zavedl na začátku září také Jihomoravský kraj. Archeologická mapa ČR umožní krajům sledovat výzkumy a nálezy v reálném čase. „Archeolog jednoduše v informačním systému označí ‚zahájil jsem výzkum‘ a krajskému úřadu přijde e-mail s oznámením. Kraj pak může průběh výzkumu sledovat a provádět kontrolu i přímo na místě,“ vysvětlil vedoucí referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR Róbert Antal.
Nálezy budou předávány prostřednictvím sedmi krajských muzeí, například Jihomoravského muzea ve Znojmě nebo Muzea Brněnska. Organizace provádějící archeologické výzkumy jsou povinny oznámit jejich zahájení a nejpozději do čtyř let po ukončení terénní části předat nálezy kraji.
Na nálezech z Nového Poddvorova budou archeologové pracovat v laboratoři v Mikulčicích. „Poté, co budou všechny nálezy z výzkumu umyté, zpracované a zakonzervované, předají se kraji, konkrétně některému z jeho muzeí,“ upřesnil archeolog Antal.
Podle Fedora je však kapacita prostor v jihomoravských muzeích nedostatečná, což představuje dlouhodobý problém. Krajský úřad má přesto povinnost nálezy přebírat a snaží se proto dlouhodobě o navýšení skladovacích kapacit.