K lepšímu než plánovanému výsledku hospodaření loňského státního rozpočtu dopomohly podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i některé nesystémové kroky. Vláda například navýšila vládní rozpočtovou rezervu o 30 miliard korun kvůli škodám z loňským zářijových povodní, ale na jejich odstraňování uvolnila jen 15,6 miliardy.
NKÚ: Rezerva rozpočtu stoupla kvůli povodním o 30 miliard, na škody šla jen část
Z toho se podle kontrolorů podařilo reálně vyčerpat jen 3,5 miliardy korun a zbylé peníze vláda využila na jiné účely, například na sociální služby a dávky nebo na dotace pro obnovitelné zdroje energie, uvedl ve středu NKÚ ve stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Ministerstvo financí se zatím nevyjádřilo.
Rozpočet loni skončil se schodkem 271,4 miliardy, což bylo proti plánu o 10,6 miliardy méně. „Ke zlepšení hospodaření přispěl vyšší růst příjmů než výdajů, nicméně se jednalo pouze o mírné zlepšení salda a deficit státního rozpočtu zůstal stále vysoký,“ uvedl NKÚ.
Rozpočtu podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly pomohly i příjmy z daně z neočekávaných zisků. Stát získal z windfall tax 36,7 miliardy, ale na řešení vysokých cen energií využil jen 12,3 miliardy. Podle Kaly to znamená, že velkou část příjmů kabinet nevyužil v souladu s původním záměrem této daně. NKÚ také upozornil, že bez kladného salda peněz z EU, které činilo 17,5 miliardy korun, by byl schodek rozpočtu proti plánu naopak o sedm miliard vyšší.
Schválený státní rozpočet na loňský rok původně počítal s celkovými příjmy 1940 miliard, výdaji 2192 miliard a schodkem 252 miliard korun. Kvůli zářijovým povodním vláda navrhla navýšení výdajů a schodku o třicet miliard na 282 miliard korun. NKÚ poukazuje na to, že vláda toto navýšení zdůvodnila právě nutností zajistit peníze na odstraňování škod.
Kala poukazuje i na podle něj netransparentní zadlužování státu prostřednictvím státních fondů, které se do rozpočtu zatím nepromítá. Jde o půjčky od Evropské investiční banky, které si přes resort financí bere Státní fond dopravní infrastruktury. Podle NKÚ to mimo jiné omezuje transparentnost správy veřejných financí.
Hranice dluhové brzdy se blíží
Kontrolní úřad poukázal i na to, že výdaje na obsluhu státního dluhu vzrostly z 40,2 miliardy korun v roce 2020 na loňských 88,5 miliardy. Podíl veřejného dluhu na hrubém domácím produktu vzrostl loni na 43,6 procenta HDP, a přiblížil se tak hranici dluhové brzdy, sdělil NKÚ.
„Takzvaný konsolidační balíček měl podle ministerstva financí zlepšit saldo státního rozpočtu v roce 2024 o 98,8 miliardy, ale snížilo se o 17,1 miliardy korun,“ podotkl Kala. „Čekají nás těžká dilemata, bez kterých ale negativní trajektorii ekonomického vývoje a strukturálních problémů státního rozpočtu nebudeme schopni zvrátit,“ varoval šéf NKÚ.
Pozastavil se i nad tím, že výdaje na provoz šesti státních fondů loni představovaly 3,2 miliardy. NKÚ podle něj doložil, že tyto fondy naplňují svůj původní účel stále méně a stále více plní roli prodloužené ruky státního rozpočtu. Jde o Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní fond kinematografie, Státní fond podpory investic a Státní fond kultury.