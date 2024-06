Systém dávek potřebuje reformu, řekl Pavel ČT

Jednou z hlavních rolí prezidenta je podle Pavla tlumit rozdělenost společnosti. „Pokud má být prezident nadstranickým, měl by vyvíjet veškerou snahu, jak smířit protichůdné názory a dovést je k nějaké míře kompromisu,“ ujasnil.

Upozornil však, že odlišuje termíny „nadstranický“ a „nestranný“, jelikož i hlava státu má své hodnoty, za kterými by si měla stát. „Každý má nějaký pohled na věc, tudíž do určité míry nějakou stranu zastává,“ doplnil s tím, že on sám bude vždy stranit tomu, co považuje za správné pro Česko.