168 hodin: Exekutor za vymožené dluhy jezdil na dovolenou. Účet za 85 milionů zřejmě zaplatí stát

Úřad Igora Ivanka je dvanáctý největší v Česku. Vede skoro devadesát tisíc exekucí, ze kterých chtěl pro sebe vytěžit co nejvíc. Igor Ivanko je totiž známý tím, že vymýšlel způsoby, jak na celém procesu vymáhání co nejvíce vydělat. Metody Ivankova úřadu loni natočila i Česká televize, objevily se v dokumentu V exekuci.

„Například při akci Milostivé léto si účtoval poplatky, na které neměl nárok, také se mu často stávalo, že se mu některé náklady v exekučním příkazu dublovaly, nebo si také spletl denní a roční úrok z prodlení,“ vyjmenovává ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Ivanko například původní dluh 33 tisíc korun navýšil za dva roky na téměř tři miliony. A navíc si naúčtoval odměnu pro sebe přes 365 tisíc korun.

„Nabádají, aby hráli na city, aby se zaměřili na děti, na to, že nechtějí přece, aby děti byly v exekuci, to je jedna z praktik, které by se samozřejmě používat neměly. Je to neetické,“ přibližuje některé nejen Ivankovy postupy Hábl.