ŽIVĚ: Poslanci znovu debatují o korespondenční volbě

Návrh, který umožňuje jednání o novele přes celou noc, zdůvodnil předseda poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek počtem přihlášek, které poslanci podali do běžné rozpravy. Ačkoli v úterý nechala koalice omezit vystoupení na nejvýše dvakrát deset minut, Dufek upozornil na to, že pokud by každý z přihlášených využil celý čas, představovalo by to více než 20 hodin debat.

Poslanci ale často reagují na řečníky i takzvanými faktickými poznámkami, nejvýše dvouminutovými příspěvky. Hned ráno se tímto způsobem rozhořel spor o omezení řečnické doby.

Jako první ve středu vystoupil z řádně přihlášených Hubert Lang (ANO), aby dokončil projev přerušený v noci. Lang si stěžoval na hluk v sále a na to, že se kvůli němu neslyší a není schopen formulovat. „Já už jsem přišel o dvě minuty,“ poznamenal. Předsedající Olga Richterová (Piráti) mu minutu přidala. Lang mimo jiné uvedl, že nerozumí tomu, proč je nynější volební systém „torpédován“. „Očekáváte asi příliv hlasů ze zahraničí,“ soudí.

Debata se stočila i k osobním invektivám. Pavel Svoboda (TOP 09) se ohradil vůči Langově výroku, kterým označil omluvenou předsedkyní sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) za „nectěnou nepředsedkyni, kterou nemůže uznávat“. „Co si to dovolujete? To vám mám říkat neposlanče?“ tázal se Svoboda a vyzval k omluvě. „Na svém osobním názoru si trvám,“ odpověděl Lang. Zdeněk Kettner (SPD) pak rozebíral, jakým způsobem byly Langovy výrazy urážlivé. „Ze strany pětikoalice jsem slyšel tisíckrát horší výrazy, od zlodějů a tak dále, ve veřejném prostoru,“ poznamenal.