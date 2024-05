ŽIVĚ: Poslanci se sešli ke spornému zkrácení doby oddlužení

Sněmovna projednává sporné zkrácení doby oddlužení z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. V závěrečném kole jsou také předlohy o razantním zvýšení sankcí za nezaevidování léků v lékárnách a o zakotvení pravidel pro vedení zdravotní dokumentace v elektronické podobě.

Institut oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. Změny insolvenčního zákona vycházejí z evropské směrnice, která požaduje tříleté oddlužení jen pro podnikatele. Kabinet se však v programu zavázal k tomu, že se bude vztahovat i na spotřebitele. Zastánci tvrdí, že lidé v úpadku získají druhou šanci spočívající v možnosti rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky. Podle opozice zkrácení doby oddlužení neúměrně zhorší pozici věřitelů.

Za nezavedení léků do evidence lékáren by podle novely hrozil až dvacetimilionový postih místo současné dvoumilionové horní hranice a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Pozornost v souvislosti s předlohou vzbudily pozměňovací návrhy, které se týkají vymezení postupu dodávek léků do lékáren a možnosti výdeje volně prodejných léků také prostřednictvím automatů.