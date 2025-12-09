Zástupci sněmovních uskupení probrali jmenování Babiše premiérem

59 minut
Hosté pondělních Událostí komentářů diskutovali o jmenování šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Probrali také stanovisko Motoristů, kteří trvají na nominaci Filipa Turka (za Motoristy) na pozici ministra životního prostředí. K tomu má však výhrady prezident Petr Pavel. Debata se týkala také Babišova možného střetu zájmů či kumulace funkcí. Diskuse se zúčastnili předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný, předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, místopředseda klubu Pirátů Ivan Bartoš a místopředseda výboru pro zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL). Debatou provázela Barbora Kroužková.
- Domácí
- Volby
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025
- Sněmovna
- Poslanecká sněmovna
- Vláda
- Koalice
- Opozice
- Radek Vondráček
- Andrej Babiš
- ANO
- Libor Vondráček
- Svobodní
- SPD
- Poslanecký klub
- Boris Šťastný
- Filip Turek
- Motoristé
- Michaela Šebelová
- STAN
- Ivan Bartoš
- Piráti
- Tom Philipp
- KDU-ČSL
- Události, komentáře
- Střet zájmů
- Agrofert
- Prezident
- Petr Pavel