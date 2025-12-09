Zástupci sněmovních uskupení probrali jmenování Babiše premiérem


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
59 minut
Události, komentáře: Prezident Petr Pavel jmenuje Andreje Babiše (ANO) premiérem
Zdroj: ČT24

Hosté pondělních Událostí komentářů diskutovali o jmenování šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Probrali také stanovisko Motoristů, kteří trvají na nominaci Filipa Turka (za Motoristy) na pozici ministra životního prostředí. K tomu má však výhrady prezident Petr Pavel. Debata se týkala také Babišova možného střetu zájmů či kumulace funkcí. Diskuse se zúčastnili předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný, předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, místopředseda klubu Pirátů Ivan Bartoš a místopředseda výboru pro zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL). Debatou provázela Barbora Kroužková.

06:50Aktualizovánopřed 1 mminutou
před 39 mminutami
před 1 hhodinou
02:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
00:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
01:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
06:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
před 2 hhodinami

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé sobě, by měl Pavel jmenovat zhruba do týdne.
06:50Aktualizovánopřed 1 mminutou

před 8 mminutami

Rostoucí oblibou estetické medicíny i jejími riziky se zabýval Fenomén doby

Další díl publicistického cyklu Fenomén doby se zabýval plastickými operacemi, které jsou dnes považovány za běžnou věc. Podle estetické dermatoložky Miroslavy Pelechové všechny oblasti estetické medicíny zažívají rostoucí trend. Operace mohou přinést spokojenější život, ale i zdravotní rizika. Pořad ukazuje, proč počet plastických operací a jiných estetických zákroků narůstá a co to vypovídá o společnosti.
před 1 hhodinou

Situaci, kdy má republika dva premiéry, Ústava přímo neřeší. Hovoří ale o tom, že „prezident pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády“. Pověření se vztahuje k vládě jako celku a končí jmenováním a slibem nové vlády do rukou prezidenta, byť by třeba poté nezískala důvěru sněmovny. To je příklad současného kabinetu Petra Fialy (ODS), který podal demisi 6. listopadu. I po jmenování Babiše premiérem ale povládne Fialův kabinet, a to až do jmenování nové vlády.
06:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Do Česka by mohly dorazit další vakcíny proti žloutence. Někde stále chybí

Do Česka by do konce roku mohly mimořádně zamířit další desítky tisíc vakcín proti žloutence. Ministerstvo aktuálně jedná o jejich dovozu z Francie. Zájem o očkování je kvůli šíření nákazy letos třikrát vyšší než loni. Po listopadovém výpadku v některých ordinacích látky stále chybí. Distributor nyní odbavuje zhruba dva až tři týdny staré objednávky.
před 3 hhodinami

Osmdesát milionů v trezoru. Reportéři ČT se zabývali kauzou exšéfa Správy železnic

Policie při rozsáhlém zásahu kvůli možnému předražování zakázek na železnici a silnicích objevila v trezoru šéfa Správy železnic Jiřího Svobody osmdesát milionů korun v hotovosti. Svoboda, kterého správní rada mezitím odvolala, tvrdí, že peníze patří jeho sedmaosmdesátiletému otci. Proto se i o něj nyní zajímají detektivové. Policie zamířila i k šéfovi Ředitelství silnic a dálnic Radku Mátlovi. Jemu policie zabavila telefon a počítač. Pro Reportéry ČT natáčeli Ondřej Golis a Adéla Paclíková.
před 10 hhodinami

Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na nominaci Turka

Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry, jak ho už dříve schválila, včetně poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Po odpoledním jednání lídrů stran to uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Šéf sněmovní frakce Motoristů Boris Šťastný předpokládá, že posun v nominaci Turka by mohlo přinést jednání prezidenta Petra Pavla s šéfem ANO Andrejem Babišem, který bude v úterý jmenován premiérem.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy

Teplotní rekord pro 8. prosinec padl na 53 ze 172 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejtepleji bylo v Žatci, kde teploměr dosáhl patnácti stupňů Celsia. Nové maximum má i nejstarší česká stanice v pražském Klementinu, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadprůměrně teplo má být i v dalších dnech, zejména v Čechách se vyjasní.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
