Vláda schválila navýšení příplatku pro Vězeňskou službu i celníky

Navýšení stabilizačního příplatku pro Vězeňskou službu (VS) o tři tisíce korun ve středu schválila vláda. Premiér Petr Fiala (ODS) novinářům po zasedání vlády řekl, že rozhodnutí se týká také celní správy a Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Vláda také oznámila, že zařadila na vnitrostátní sankční seznam ruského občana Olega Osipova, dlouholetého spolupracovníka bývalého ruského prezidenta a premiéra Dmitrije Medvěděva.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na síti X uvedla, že navýšení příplatku platí od 1. července do konce roku a má zajistit, aby i tyto bezpečnostní sbory byly konkurenceschopné.

VS dostane letos navíc na služební příjmy příslušníků 126 milionů korun, 45 milionů korun získají celníci a 4,4 milionu korun GIBS, řekl Fiala. „Musíme postupovat tak, abychom tím, že zvýšíme některým složkám finanční podmínky, neohrozili situaci na trhu práce u ostatních,“ dodal. Decroix dodala, že VS odvádí výbornou a často neviditelnou práci a je potřeba zajistit její konkurenceschopnost.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před týdnem uvedl, že policisté a hasiči mohou se stabilizačním příspěvkem ve výši tři tisíce korun počítat od července nejméně do konce roku 2027. Na jeho započítání do rozpočtů na příští dva roky se dohodl s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Od ledna pak chce Rakušan růst platů pro policisty a hasiče o pět procent do tarifů. Letos u policie a hasičů celkem platy porostou o zhruba 5500 korun, což je desetina průměrné mzdy, uvedl Rakušan.

Statistiky ministerstva spravedlnosti uvádějí, že v prvním letošním čtvrtletí byl průměrný plat příslušníka VS 52 938 korun, meziročně o 5268 korun více. Občanští zaměstnanci bezpečnostního sboru průměrně pobírali 42 700 korun, což bylo o 3093 korun více než v prvním čtvrtletí loňského roku. Zvláštní příplatek dostávají vězeňští dozorci v odděleních se zvýšenou ostrahou, a to pět tisíc až osm tisíc korun.