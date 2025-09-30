Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do Česka. Návrh ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) schválila vláda. Netýká se například diplomatů, kteří jsou již v Česku akreditovaní, či těch, kteří přes Česko pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.
Vláda omezila vstup držitelů ruských diplomatických pasů do země
Opatření se bude podle Lipavského uplatňovat na vnější schengenské hranici, tedy na šesti mezinárodních letištích v Česku.
Vláda rovněž v úterý přidala na vnitrostátní sankční seznam pět gruzínských občanů. Podle ministerstva zahraničí, které návrh kabinetu předložilo, jsou odpovědní za brutální zásahy při loňských a letošních protestech.
Konkrétně je sankcionován náměstek ministra pro vnitřní záležitosti Aleksandre Darachvelidze, který podle českého ministerstva zahraničí veřejně obhajoval použití síly a násilí ze strany gruzínských bezpečnostních složek proti demonstrantům. Dále se jedná o soudce Kobu Čagunavu, soudkyni Nino Galustašviliovou, soudce Micheila Džindžoliu a státního zástupce Lašu Kotrikadzeho.
Úřady v Gruzii pokračují v raziích proti členům proevropské opozice v situaci, kdy se v této jihokavkazské zemi konají protesty kvůli sporným parlamentním volbám z loňského října a následnému rozhodnutí vlády pozastavit jednání o vstupu do Evropské unie.
Na českém sankčním seznamu bylo dosud osm fyzických osob a dvě společnosti. Kromě zmíněných gruzínských představitelů je to ruský patriarcha Kirill, syn ruského podnikatele Vladimira Jevtušenka Felix, zeť ruského zbrojaře Borise Obnosova Rostislav Zorikov se svou manželkou Olgou, dlouholetý spolupracovník bývalého ruského prezidenta a premiéra Dmitrije Medveděva Oleg Osipov, ruský Podnik pro správu majetku v zahraničí Goszagransobstvennosť a mediální platforma Voice of Europe.
Zařazení na sankční seznam znamená pro dané osoby zákaz vstupu a pobytu v Česku, znemožnění jakýchkoli finančních operací přes české subjekty nebo zmrazení případného majetku v zemi, které má na starosti Finanční analytický úřad.