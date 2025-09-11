V Gruzii byl ve čtvrtek zatčen lídr největší opoziční strany v zemi Levan Chabeišvili, informují agentury. Stalo se to jen několik dnů poté, co vyzval k „poklidné revoluci" při komunálních volbách vypsaných na příští měsíc.
Gruzínský opoziční lídr byl zatčen poté, co vyzval k „poklidné revoluci“
Mluvčí Sjednoceného národního hnutí (UNM) řekl, že Chabeišvili byl zadržen, když odcházel z rozhovoru v jedné opoziční televizi. Úřady podle agentury AFP uvedly, že se tak stalo kvůli podezření, že se pokoušel podplatit policisty.
Údajně nabízel řádově statisíce dolarů policistům a příslušníkům speciálních sil, pokud odmítnou plnit rozkazy během protivládních protestů a poskytnou mu důvěrné informace. Chabeišvili je šéfem politické rady UNM a je spojencem Michaila Saakašviliho, uvězněného gruzínského exprezidenta.
Úřady pokračuji v raziích
Úřady v Gruzii pokračují v raziích proti členům proevropské opozice v situaci, kdy se v této jihokavkazské zemi konají protesty kvůli sporným parlamentním volbám z loňského října a následnému rozhodnutí vlády pozastavit jednání o vstupu do EU. Před říjnovými komunálními volbami se ale dále prohloubilo rozdělení opozice, kdy některé strany včetně UNM hlasování bojkotují a jiné sestavily kandidátky.
Chabeišvili vyzýval k „poklidnému svržení“ vlády a snaží se zorganizovat velké demonstrace na 4. října, den konání komunálních voleb.
Opozice obviňuje vládu Gruzínského snu, že zemi přibližuje k Rusku. Vláda to odmítá. Západní země kvůli zatýkání kritiků vlády, novinářů a aktivistů upozorňují na zhoršování stavu demokracie.