Rakouská ropná, plynárenská a chemická skupina OMV propustila jednoho ze svých manažerů kvůli podezření, že prováděl špionáž pro Rusko. V souvislosti s tímto případem si ministerstvo zahraničí ve Vídni předvolalo chargé d’affaires ruského velvyslanectví, informovala v sobotu agentura Reuters.
Manažera rakouské OMV propustili, je podezřelý ze špionáže pro Rusko
Magazín Profil, který na případ upozornil jako první, uvedl, že manažer OMV na sebe přitahoval pozornost svými styky s ruským diplomatem, jehož západní zpravodajské služby podezřívají, že je agentem ruské tajné služby FSB. Časopis dále napsal, že rakouská tajná služba DNS manažera, jehož totožnost nebyla zveřejněna, sledovala několik měsíců.
Společnost OMV agentuře Reuters sdělila, že okamžitě ukončila pracovní poměr s tímto zaměstnancem a plně spolupracuje s příslušnými orgány. „Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme poskytovat další podrobnosti týkající se jednotlivých pracovních vztahů,“ sdělil mluvčí OMV.
Ruský diplomat v centru pozornosti
Rakouské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters potvrdilo, že je si vědomo obvinění a zahájeného trestního řízení proti ruskému diplomatovi.
Chargé d’affaires ruského velvyslanectví ve Vídni byl předvolán na ministerstvo a požádán, aby podezřelého pracovníka ambasády zbavil diplomatické imunity. „Jinak bude (pracovník) považován za nežádoucí osobu a musel by Rakousko opustit,“ uvedl resort. Ruská diplomacie věc dosud nekomentovala.
Podle magazínu Profil dlouholetý manažer OMV naposledy působil ve společnosti Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) ve Spojených arabských emirátech, která vlastní v OMV podíl. Adnoc a OMV mají sloučit své petrochemické dceřinné firmy Borouge a Borealis, čímž by měl vzniknout petrochemický gigant s hodnotou 60 miliard dolarů (1,2 bilionu korun).
Podle časopisu měl manažer přehled o obou společnostech a během schůzek ve Vídni předával informace ruskému diplomatovi. Společnosti Adnoc na žádost o komentář zatím nereagovala.