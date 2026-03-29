Ve čtyřech obcích si lidé zvolili nová zastupitelstva

Lidé ze čtyř českých obcí si v sobotu zvolili nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. V sobotu se volební místnosti otevřely v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku.
V Cekově, kde podle Českého statistického úřadu žilo k 1. lednu 2025 celkem 179 obyvatel, si lidé volili pětičlenné zastupitelstvo. Voliči vybírali z kandidátky se šesti nezávislými kandidáty. Ze 142 oprávněných voličů odevzdalo hlas 47 lidí, tedy 33,1 procenta voličů, vyplývá z výsledků zveřejněných na www.volby.cz.
Dosavadní starostka ani bývalý starosta nyní nekandidovali, do nového zastupitelstva byl zvolen místostarosta a jeden z předchozích zastupitelů. Zvoleni byli čtyři muži a jedna žena ve věku od 28 do 40 let. Od řádných komunálních voleb v roce 2022 se v sobotu konaly ve vesnici nové volby podruhé.
Po rozpadu původního zastupitelstva lidé vybírali nové vedení obce také na podzim 2024. Vybírali ze dvou kandidátek nezávislých kandidátů. Ani toto zastupitelstvo nevydrželo, jeden člen odstoupil a funkci odmítli i náhradníci. Protože počet zastupitelů klesl pod pět, musely se uspořádat nové volby.
Při řádných obecních volbách v roce 2022 byla v Cekově, který leží asi pět kilometrů od Zbiroha, volební účast 43,17 procenta. Na podzim 2024 hlasovalo pro nové zastupitelstvo 65 procent voličů, a to přesto, že volby se v obci tehdy konaly třetí víkend po sobě – nové obecní volby byly na řadě až po krajských a dvoukolových senátních volbách. V krajských i obou kolech senátních voleb tehdy volební účast nepřesáhla třicet procent.
V Lipníku volební účast přesáhla sedmdesát procent
Nové zastupitelstvo má po sobotních volbách i Lipník na Mladoboleslavsku, kde lidé vybírali ze dvou kandidátek nezávislých. Vítězem je se ziskem 51,70 procenta hlasů sdružení Společně pro Lipník, náleží mu čtyři křesla v sedmičlenném zastupitelstvu. Druhé kandidující sdružení, Pro obec Lipník, obsadí zbylé tři mandáty. K urnám přišlo 72,04 procenta lidí. Mezi zvolenými zastupiteli je i dosavadní starosta David Bezděk (Společně pro Lipník).
Volební účast byla výrazně vyšší než v řádných volbách v roce 2022, kdy dosáhla 41,34 procenta, tehdy kandidovalo jedno sdružení. Nové volby se v obci, kde žije zhruba čtyři sta lidí, konaly poté, co loni klesl počet zastupitelů ze sedmi na čtyři, rezignovala starostka a další dvě zastupitelky.
Současný starosta Bezděk získal v sobotních volbách nejvíc hlasů, 121. Dvě zastupitelky, které loni odstoupily a nyní znovu kandidovaly za sdružení Pro obec Lipník, se do zastupitelstva nedostaly.
Nové zastupitelstvo volili i v Úhercích
Volby proběhly i v Úhercích na Lounsku, kde vyhrálo uskupení SNK obce Úherce, když dostalo 56,34 procenta hlasů a získalo čtyři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu. Kandidátka uskupení Energie pro obec Úherce, na které je i končící starostka Zuzana Kubištíková, skončila druhé a má tři zastupitele. K volbám přišlo v sobotu 78,75 procenta voličů.
V řádných volbách v září 2022 vybírali voliči z jediné sedmičlenné kandidátky Pro obec krásnější. Všichni kandidáti se tak stali členy obecního zastupitelstva.
Loni ale kvůli neshodám klesl počet zastupitelů pod pět, což je zákonné minimum, a lidé tak teď museli k urnám znovu. V řádných volbách na podzim 2022 volilo 49,30 procenta zapsaných voličů.
Ve Vračovicích-Orlově hlasovalo přes osmdesát procent voličů
Lidé v sobotu volili zastupitelstvo také ve Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku, kde k urnám dorazilo 83,22 procenta voličů. Vyhrálo uskupení Sdružení nezávislých kandidátů Vračovice-Orlov se ziskem 55,35 procenta a tří mandátů následované kandidátní listinou Sdružení nezávislých kandidátů, která obdržela 44,65 procenta hlasů a připadnou jí dva mandáty. V roce 2022 v obci hlasovalo 72,86 oprávněných voličů.
Volby se měly konat také v Brodci na Lounsku, ale ani na devátý pokus tam nikdo zájem o vedení obce neprojevil, kandidátku nikdo nepodal. Brodec s osmdesáti obyvateli tak jako první obec v Česku zůstane bez zastupitelstva celé čtyřleté volební období, od září 2022. Pověřený správce ministerstva vnitra Martin Pech věří, že někdo sestaví kandidátku do řádných voleb, které budou na podzim.
Další volby už totiž do té doby nebudou, podle zákona se nemohou konat v posledních šesti měsících funkčního období obecních zastupitelstev.
