Ve čtyřech obcích si lidé zvolili nová zastupitelstva


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK, Volby.cz

Lidé ze čtyř českých obcí si v sobotu zvolili nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. V sobotu se volební místnosti otevřely v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku.

V Cekově, kde podle Českého statistického úřadu žilo k 1. lednu 2025 celkem 179 obyvatel, si lidé volili pětičlenné zastupitelstvo. Voliči vybírali z kandidátky se šesti nezávislými kandidáty. Ze 142 oprávněných voličů odevzdalo hlas 47 lidí, tedy 33,1 procenta voličů, vyplývá z výsledků zveřejněných na www.volby.cz.

Dosavadní starostka ani bývalý starosta nyní nekandidovali, do nového zastupitelstva byl zvolen místostarosta a jeden z předchozích zastupitelů. Zvoleni byli čtyři muži a jedna žena ve věku od 28 do 40 let. Od řádných komunálních voleb v roce 2022 se v sobotu konaly ve vesnici nové volby podruhé.

Po rozpadu původního zastupitelstva lidé vybírali nové vedení obce také na podzim 2024. Vybírali ze dvou kandidátek nezávislých kandidátů. Ani toto zastupitelstvo nevydrželo, jeden člen odstoupil a funkci odmítli i náhradníci. Protože počet zastupitelů klesl pod pět, musely se uspořádat nové volby.

Ve čtyřech obcích se volila nová zastupitelstva
Volební urna, ilustrační foto

Při řádných obecních volbách v roce 2022 byla v Cekově, který leží asi pět kilometrů od Zbiroha, volební účast 43,17 procenta. Na podzim 2024 hlasovalo pro nové zastupitelstvo 65 procent voličů, a to přesto, že volby se v obci tehdy konaly třetí víkend po sobě – nové obecní volby byly na řadě až po krajských a dvoukolových senátních volbách. V krajských i obou kolech senátních voleb tehdy volební účast nepřesáhla třicet procent.

V Lipníku volební účast přesáhla sedmdesát procent

Nové zastupitelstvo má po sobotních volbách i Lipník na Mladoboleslavsku, kde lidé vybírali ze dvou kandidátek nezávislých. Vítězem je se ziskem 51,70 procenta hlasů sdružení Společně pro Lipník, náleží mu čtyři křesla v sedmičlenném zastupitelstvu. Druhé kandidující sdružení, Pro obec Lipník, obsadí zbylé tři mandáty. K urnám přišlo 72,04 procenta lidí. Mezi zvolenými zastupiteli je i dosavadní starosta David Bezděk (Společně pro Lipník).

Volební účast byla výrazně vyšší než v řádných volbách v roce 2022, kdy dosáhla 41,34 procenta, tehdy kandidovalo jedno sdružení. Nové volby se v obci, kde žije zhruba čtyři sta lidí, konaly poté, co loni klesl počet zastupitelů ze sedmi na čtyři, rezignovala starostka a další dvě zastupitelky.

Současný starosta Bezděk získal v sobotních volbách nejvíc hlasů, 121. Dvě zastupitelky, které loni odstoupily a nyní znovu kandidovaly za sdružení Pro obec Lipník, se do zastupitelstva nedostaly.

Sedm obcí má nová zastupitelstva
Ilustrační fotografie

Nové zastupitelstvo volili i v Úhercích

Volby proběhly i v Úhercích na Lounsku, kde vyhrálo uskupení SNK obce Úherce, když dostalo 56,34 procenta hlasů a získalo čtyři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu. Kandidátka uskupení Energie pro obec Úherce, na které je i končící starostka Zuzana Kubištíková, skončila druhé a má tři zastupitele. K volbám přišlo v sobotu 78,75 procenta voličů.

V řádných volbách v září 2022 vybírali voliči z jediné sedmičlenné kandidátky Pro obec krásnější. Všichni kandidáti se tak stali členy obecního zastupitelstva.

Hlasovat o zastupitelstvech deseti obcí přišlo 53 procent voličů. Nejméně táhly volby tam, kde nebylo na výběr
Volební místnost v Hrčavě

Loni ale kvůli neshodám klesl počet zastupitelů pod pět, což je zákonné minimum, a lidé tak teď museli k urnám znovu. V řádných volbách na podzim 2022 volilo 49,30 procenta zapsaných voličů.

Ve Vračovicích-Orlově hlasovalo přes osmdesát procent voličů

Lidé v sobotu volili zastupitelstvo také ve Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku, kde k urnám dorazilo 83,22 procenta voličů. Vyhrálo uskupení Sdružení nezávislých kandidátů Vračovice-Orlov se ziskem 55,35 procenta a tří mandátů následované kandidátní listinou Sdružení nezávislých kandidátů, která obdržela 44,65 procenta hlasů a připadnou jí dva mandáty. V roce 2022 v obci hlasovalo 72,86 oprávněných voličů.

Volby se měly konat také v Brodci na Lounsku, ale ani na devátý pokus tam nikdo zájem o vedení obce neprojevil, kandidátku nikdo nepodal. Brodec s osmdesáti obyvateli tak jako první obec v Česku zůstane bez zastupitelstva celé čtyřleté volební období, od září 2022. Pověřený správce ministerstva vnitra Martin Pech věří, že někdo sestaví kandidátku do řádných voleb, které budou na podzim.

Další volby už totiž do té doby nebudou, podle zákona se nemohou konat v posledních šesti měsících funkčního období obecních zastupitelstev.

Ilustrační snímek voleb

Ve čtyřech obcích si lidé zvolili nová zastupitelstva

Lidé ze čtyř českých obcí si v sobotu zvolili nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. V sobotu se volební místnosti otevřely v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku.
před 25 mminutami

Linka Prison pomáhá odsouzeným i jejich blízkým

Na Linku Prison neziskové organizace Romodrom se od minulého roku obrátili lidé už s více než třemi tisíci dotazy, sdělila ČT mluvčí organizace Magdaléna Tichá. Linka slouží jako podpora pro odsouzené k trestu vězení a jejich blízké. Využívají ji hlavně ženy a dívky, které se vyrovnávají s uvězněním člena rodiny. Volající se ptají na praktické informace o nástupu do vězení, možnostech kontaktu s odsouzeným, řeší i deprese nebo šikanu, ptají se na podporu při zvládání psychické zátěže.
před 2 hhodinami

Ve čtyřech obcích se volila nová zastupitelstva

Nové volby ve čtveřici tuzemských obcí přilákaly ve dvou z nich až polovinu voličů. V Úhercích na Lounsku měla kolem 15:00 odvoleno téměř polovina zapsaných voličů a v Lipníku na Mladoboleslavsku představovala k 16:00 volební účast 51 procent. Ve Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku přišlo až 70 procent voličů. Naproti tomu v Cekově na Rokycansku hlasovalo dosud asi čtyřicet ze 140 oprávněných voličů, tedy necelých 29 procent, řekla zapisovatelka volební komise. Volební místnosti se uzavřely ve 22:00.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

Policie zadržela čtvrtou osobu podezřelou z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji odpoledne poslal do vazby. Zda jde o muže, nebo ženu, policie neuvedla. Zadržená osoba odmítla vinu a podala stížnost proti uvalení vazby. Policie po dalších podezřelých stále pátrá.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Humorem lze vést i předem prohrané bitvy, vzkázal Svěrák na jubileum

Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své dnešní narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané bitvy. Laskavý humor a sklon k poetické hravosti tvoří základ veškerého jeho díla. Cimrmanolog, scenárista, divadelník, herec a autor písniček pro děti slaví v sobotu devadesáté narozeniny. Jeho narozeniny s ním kolegové a přátelé oslavili speciálním programem na prknech Divadla Járy Cimrmana. Na dálku mohly Svěrákovi pomyslně popřát i tisíce lidí, kteří si koupili lístek do kina na přímý přenos slavnostního večera.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

VideoVláda „spí mnoho týdnů“, říká k palivům Skopeček. Směšné, reaguje David

Od začátku konfliktu na Blízkém východě platí lidé za naftu v průměru o patnáct korun za litr více, benzin podražil asi o osm korun na litr. Situací se bude v pondělí znovu zabývat vláda, chce řešit regulace marží čerpacích stanic. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) kabinetu vytýká, že „spí mnoho týdnů“, sleduje a monitoruje prý to, co je zřejmé – rostoucí ceny pohonných hmot. Občanští demokraté navrhují snížení spotřební daně. Podle europoslance Ivana Davida (SPD) je „směšné tvrdit“, že nemá smysl monitorovat ceny. Argumentuje tím, že se nejedná pouze o koncovou cenu pro zákazníka, nýbrž také o cenu suroviny, cenu rafinérií. Monitorování cen dle něj probíhalo ještě před úderem na Írán. Diskuse v Událostech, komentářích se zúčastnil také předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Moderovala Tereza Řezníčková.
před 19 hhodinami

Nová varianta covidu „cikáda“ odolávající protilátkám se dostala už i do Česka

Nově se šířící varianta viru SARS-CoV-2 se liší od těch předchozích tolik, že by mohla snadněji unikat očkování i předchozímu překonání covidu. Upozorňují na ni experti ve více zemích včetně Česka. Pokud by se šířila dál, bylo by zřejmě potřeba změnit očkování.
před 21 hhodinami

Noc na neděli bude o hodinu kratší. Ovlivní to vlaky a autobusy

V neděli 29. března se v Česku v 2:00 posune čas o hodinu vpřed kvůli začátku platnosti letního času. Noc tak bude o hodinu kratší. Změna ovlivní třeba noční vlaky, u kterých se kvůli posunu času zobrazí zpoždění o hodinu. Podle některých odborníků má střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí. Třeba únava řidičů z kratší noci může zvýšit počet dopravních nehod, protože podle expertů vyvolává stav jako půl promile alkoholu v krvi.
včera v 07:00
