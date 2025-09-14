Třiadvacet mužů a osmnáct žen získalo mandát při sobotních komunálních volbách, které se konaly v sedmi obcích, kde se předchozí zastupitelstva rozpadla nebo počet zastupitelů klesl pod zákonné minimum. Nejvyšší zájem o volby měli občané Županovic na Jindřichohradecku, kde hlas odevzdalo zhruba 84 procent voličů. Naopak nejméně voličů, 33 procent, si zvolilo nové zastupitelstvo v Dolní Pěně na Jindřichohradecku. Celková účast dosáhla 54,24 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ).
Sedm obcí má nová zastupitelstva
Lidé vedle dvou zmíněných obcí hlasovali také ve Vinařicích na Berounsku, Kohoutově na Trutnovsku, Dolním Hradišti na severním Plzeňsku, Hájku na Strakonicku a Pucově na Třebíčsku. Podle statistiků se při těchto volbách ucházelo o 41 mandátů 72 kandidátů, z toho třicet čtyři žen, na osmnácti kandidátních listinách. Nejstaršímu zvolenému zastupiteli je 77 let a nejmladší je dvaadvacetiletý. Průměrný věk nových zastupitelů je podle ČSÚ 48,1 let.
Například v Pucově se do zastupitelstva dostalo sedm kandidátů, přičemž každý kandidoval samostatně. Mandát obhájila i současná starostka Galina Brožková. Ve většině dalších obcí se o přízeň voličů ucházelo jedno místní sdružení, více než jeden subjekt kandidoval v Županovicích a Kohoutově.
Statistici uvedli, že zpracování výsledků sobotního hlasování využili rovněž jako jeden z testů pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. „Přestože Český statistický úřad provádí před každými volbami celostátního významu sérii zkoušek, je příležitost vše odzkoušet i v reálném provozu vždy neocenitelná,“ uvedla místopředsedkyně úřadu Eva Krumpová. Doplnila, že výsledky posledního okrsku statistici zpracovali osmnáct minut po půlnoci.
V pondělí výsledky projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.