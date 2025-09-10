Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývají necelé čtyři týdny a přípravy jsou tak již v plném proudu. Nejpozději do pátku se musí poprvé sejít členové volebních komisí. Řada z nich už absolvovala školení, které se týká například přípravy volební místnosti, vydávání volebních lístků či jejich sčítání. Nově se instruktáž týká také nakládání s e-doklady, kterými je nyní možné prokázat totožnost. Každá volební komise bude mít k dispozici mobilní telefon se čtečkou, pomocí které elektronický doklad ověří.
Volební komise se školí s e-doklady
„Většinu již máme nachystanou – volební schránky jsou vyčištěné, obálky nachystané a připravené jsou i paravany a podobně,“ vyjmenoval mluvčí městského úřadu v Brně-střed Michal Šťastný. Zbytek příprav podle něj nastane až těšně před volbami. Tiskaři nyní kompletují volební sady, které mají přednost před jinými zakázkami.