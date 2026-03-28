Čtyři obce si volí nová zastupitelstva


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé ze čtyř obcí si volí nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. Volební místnosti se otevřely ráno v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku.

Lidé hlasují na rozdíl od celorepublikových voleb jen jeden den, a to od 07:00 do 22:00. Výsledky budou k dispozici pravděpodobně už v noci na neděli na volebním webu.

Dílčí komunální volby se konají v obcích, kde počet zastupitelů klesl pod zákonem požadovaný limit. Podle zákona se nemohou konat až v posledních šesti měsících funkčního období obecních zastupitelstev.

Sedm obcí má nová zastupitelstva
Volby se mohly konat také v Brodci na Lounsku, ale ani na devátý pokus tam nikdo zájem o vedení obce neprojevil. Brodec se 75 obyvateli tak jako první obec v Česku zůstane bez zastupitelstva celé čtyřleté volební období, od září 2022.

Celorepublikové komunální volby se podle termínu stanoveného zákonem budou konat 9. a 10. října. Kandidáti do nich se musejí přihlásit nejpozději 4. srpna u registračních úřadů, jimiž jsou podle zákona o správě voleb vždy pověřené obecní úřady.

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 20 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 22 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

včeraAktualizovánovčera v 12:10

VideoHázení kamenů z mostu trápí obyvatele Barrandova

Házením kamenů či jiných předmětů z mostů na silnice nebo dálnice se často baví skupiny dětí či lidé pod vlivem návykových látek. S takovým nebezpečným případem se nyní potýkají na pražském Barrandově. „Když jdou děti ze školy pěšky, tak se samozřejmě musí podívat na most, jestli tam někdo nestojí a náhodou někoho nenapadne hodit kámen,“ popisuje obyvatel městské části Praha-Hlubočepy Lukáš Chmelař trable, jimž místní čelí. Na problém si stěžují několik let. Lávka sice vypadá jako běžný chodník, ale ve skutečnosti jde o únikovou cestu. Přes zákaz vstupu tu denně projdou desítky lidí. Zabránit jim v tom například plotem s brankou podle správce nejde.
před 15 hhodinami

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Dětský Ámos, kterého uděluje dětská porota, putuje k Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Ceny v pátek organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování na webu ČT :D získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

VideoSněhová královna tančí v Jihočeském divadle

Jihočeské divadlo se rozhodlo v tanečním představení převyprávět klasický pohádkový příběh Hanse Christiana Andersena. Inscenaci Sněhová královna vytvořili choreograf Paul Julius a hudební skladatel Jan Jirásek. Kombinuje klasický balet s dynamickými prvky moderního tance. Zůstává ale příběhem dívky Gerdy, která se vydává zachránit svého kamaráda Kaye poté, co jeho srdce zledovatělo.
před 19 hhodinami

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Univerzita Karlova (UK) nebude moci kvůli zpoždění výstavby kampusu Albertov využít asi 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy, řekl na pátečním jednání akademického senátu člen kolegia rektora pro provoz a vnitřní procesy Michal Zima. Pokračování projektu je podle něj nicméně jediným řešením, zakonzervování stavby za možnost nepovažuje.
před 20 hhodinami

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci. Ministerstvo zahraničí odsoudilo násilné útoky na jakékoliv objekty. Marija Zacharovová – mluvčí diplomacie Ruské federace, jež na Ukrajině páchá válečné zločiny na denní bázi – útok označila za „barbarský akt“.
včeraAktualizovánovčera v 12:10

Někteří aktéři fotbalové korupční kauzy způsobili škodu přes deset milionů korun

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy přesahuje u některých obviněných deset milionů korun, sdělil náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Její rozsah se podle něj u jednotlivých obviněných liší. Výše škody se může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze je obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
včeraAktualizovánovčera v 11:33

Na jihu Čech začal fungovat první rybí automat

Rybářství Třeboň zprovoznilo nedaleko rybníku Svět prodejní automat na ryby. Lidé si v něm mohou čtyřiadvacet hodin denně koupit čerstvé i uzené ryby a výrobky z nich. Jde zatím o jediný takový automat na jihu Čech. První zařízení tohoto typu zprovoznilo už na začátku roku v Bečově nad Teplou v Karlovarském kraji tamní rybářství.
včera v 11:30
