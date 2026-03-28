Čtyři obce si volí nová zastupitelstva

Lidé ze čtyř obcí si volí nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. Volební místnosti se otevřely ráno v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku.
Lidé hlasují na rozdíl od celorepublikových voleb jen jeden den, a to od 07:00 do 22:00. Výsledky budou k dispozici pravděpodobně už v noci na neděli na volebním webu.
Dílčí komunální volby se konají v obcích, kde počet zastupitelů klesl pod zákonem požadovaný limit. Podle zákona se nemohou konat až v posledních šesti měsících funkčního období obecních zastupitelstev.
Volby se mohly konat také v Brodci na Lounsku, ale ani na devátý pokus tam nikdo zájem o vedení obce neprojevil. Brodec se 75 obyvateli tak jako první obec v Česku zůstane bez zastupitelstva celé čtyřleté volební období, od září 2022.
Celorepublikové komunální volby se podle termínu stanoveného zákonem budou konat 9. a 10. října. Kandidáti do nich se musejí přihlásit nejpozději 4. srpna u registračních úřadů, jimiž jsou podle zákona o správě voleb vždy pověřené obecní úřady.