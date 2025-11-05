Ústavní soud zamítl návrh na zrušení CHKO Soutok


Lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje zůstávají chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Ústavní soud ve středu zamítl návrh pětatřiceti poslanců ANO na zrušení vládního nařízení, na jehož základě CHKO letos vznikla. Šlo o iniciativu končící vlády Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO, které je dominantní silou v nově vznikající vládě, se dlouhodobě staví k CHKO Soutok kriticky. Proti CHKO se vymezovali také Motoristé a jejich předseda Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí.

Ústavní soud ve svém nálezu uvedl, že „k vyhlášení CHKO došlo zákonem předvídaným způsobem a obstálo v testu proporcionality“ proti právu na podnikání, které „nebylo úpravou dotčeno ústavně nepřiměřeným způsobem“. Zároveň má být podle pléna soudu „ochrana životního prostředí ze strany státu komplexní, promyšlená a plánovaná“.

„Proces schvalování a projednávání napadeného nařízení podle Ústavního soudu nevykazoval jakékoli znaky libovůle,“ uvedl Ústavní soud. Vyhlášení CHKO navíc podle soudu „sleduje legitimní cíl v podobě ochrany přírodního bohatství a ochrany životního prostředí.“ Alternativní formy ochrany navíc podle pléna soudu „nejsou způsobilé legitimní cíl naplnit ve srovnatelné míře.“

CHKO Soutok existuje od letošního prvního července 2025. Jde o velkoplošnou ochranu nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Za vznik CHKO se postavila řada odborníků z různých přírodovědných oborů. Část místních obyvatel však byla proti.

Takzvaná Moravská Amazonie je největším zachovalým komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota. Lesy, louky, slepá ramena, tůně a mokřady jsou domovem ohrožených druhů rostlin a živočichů. V CHKO žije také například orel královský.

O vyšší ochraně lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku se začalo hovořit už na začátku 70. let minulého století. Programové prohlášení Fialovy vlády z ledna 2022 původně obsahovalo záměr vyhlásit v oblasti dokonce národní park, nakonec ale vláda zřídila jen CHKO. Rozhodla letos v lednu s účinností od prvního července.

Proti vyhlášení CHKO se staví ANO i Motoristé

Městský soud v Praze evidoval kvůli vyhlášení CHKO tři desítky žalob, velkou většinu už jich zamítl. Soud zamítl i žalobu Obory Obelisk, kterou vlastní spolumajitel firmy Alcagroup František Fabičovic, který je jedním z odpůrců CHKO. Deník N uvedl, že Fabičovič je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Právě i Motoristé a jejich předseda Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, vyhlášení CHKO Soutok ostře kritizoval.

Pětatřicet poslanců ANO ve svém návrhu tvrdilo, že ministerstvo životního prostředí nevyřešilo velkou část námitek vůči nové CHKO, že úřady ignorovaly názory místních, nespolupracovaly s vlastníky pozemků a nezohlednily zájmy obcí či podnikatelů. Poslanci ANO zpochybňovali také potenciální přínos nové CHKO pro biotopy, které jsou už chráněné jako evropsky významná lokalita v soustavě Natura 2000.

„CHKO Soutok považuji za dítě zeleného šílenství, které nepomáhá přírodě, a naopak škodí lidem,“ uvedla už dříve poslankyně ANO Alena Schillerová. Ministerstvo životního prostředí zdůrazňovalo, že celý proces vyhlášení CHKO byl v pořádku. Žalobami vlastníků pozemků či obcí se průběžně zabývají správní soudy a zamítají je.

V případě nálezu ohledně CHKO Soutok šlo o rozhodnutí pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň. Zpravodajkou v řízení o CHKO Soutok byla Daniela Zemanová.

