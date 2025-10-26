Macinka chce zrušit CHKO Soutok


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je možným adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který rozhodnutí o vyhlášení CHKO Soutok obhajuje. S argumenty Macinky nesouhlasí ani současný ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Grolich zdůraznil v dopise z 15. října význam CHKO a vyzval Macinku, aby se na Soutoku přímo setkali. Na tuto výzvu Macinka v dopise nereagoval. Grolich, řekl, že je pro něj odpověď šok a že Macinka ani nepřipouští diskusi. Podle něj také nemá předseda Motoristů potřebné informace, nebo si problematiku nenastudoval.

Macinka mimo jiné argumentuje tím, že ochrana území je již dostatečně zajištěna, Lesy ČR hospodaří podle plánů schválených orgány ochrany přírody. Dále uvedl, že území je součástí sítě NATURA 2000. Oblast je podle něj chráněna i podle Ramsarské úmluvy.

To však rozporuje ministr životního prostředí Hladík. „Ramsarská úmluva není ochranou území. Ta naopak říká, že se jedná o cenný biotop, který si ochranu zaslouží,“ řekl Hladík. Dodal, že uvedená úmluva nemá žádný dopad do českého právního řádu. „Proto jsme CHKO vytvořili a vyhlásili,“ vysvětlil Hladík. Grolich reagoval na Macinkovu odpověď ve stejném duchu. Díky CHKO získá podle nich území nejen plošnou ochranu, ale také bude možné nastavit strategický management hospodaření, který dosud neexistoval.

Proti CHKO se staví i jeden ze sponzorů Motoristů

CHKO Soutok, jehož vyhlášení Macinka kritizoval již dříve, existuje od letošního 1. července. Jde o velkoplošnou ochranu nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Za vznik CHKO se postavila řada odborníků z různých přírodovědných oborů. Část místních obyvatel však byla proti. Městský soud v Praze evidoval kvůli vyhlášení CHKO tři desítky žalob, velkou většinu už jich zamítl.

Dne 15. října zástupce ministerstva životního prostředí u soudu uvedl, že jich bylo již 26 a v ten den soud zamítl i žalobu Obory Obelisk. Oboru vlastní spolumajitel firmy Alcagroup František Fabičovic, který je jedním z odpůrců CHKO. Deník N uvedl, že Fabičovic je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Fabičovic v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.

Soud zamítl žalobu Obory Obelisk proti CHKO Soutok
Budoucí CHKO Soutok

Podle Hladíka používá v dopise Macinka totožné argumenty jako odpůrci CHKO u soudu. A jelikož soudy zatím rozhodly vždy v neprospěch žalobců, dokazuje to podle Hladíka, že stát postupoval při vyhlášení CHKO v souladu s legislativou. Nejvyšší správní soud už zamítl i některé kasační stížnosti a 5. listopadu bude rozhodovat Ústavní soud o návrhu poslanců ANO na zrušení CHKO.

CHKO lze zrušit jen ze dvou důvodů

„Překvapuje mě silný výrok pana Macinky. Mám pocit, že neví o tom, že jeho argumenty už soudy řešily a odmítly, nebo si to nenastudoval,“ řekl Grolich. Podle něj se zatím ukazuje, že CHKO vznikla podle zákonů a pak neexistuje moc možností, jak chráněné území zrušit. Hladík již dříve řekl, že CHKO je možné zrušit pouze ze dvou důvodů. Pokud zanikne předmět ochrany, nebo kvůli bezpečnosti Česka.

Nová CHKO Soutok přilákala tisíce turistů
CHKO Soutok

Macinka v dopise dále mimo jiné napsal, že „nebyly zveřejněny komplexní odborné podklady, které by odůvodnily potřebu vyšší úrovně ochrany formou CHKO. Z dostupných informací nevyplývá, že by vyhlášení předcházelo komplexní ekologické hodnocení, které by bylo relevantní k předmětu ochrany. Podklady se soustředily převážně na socioekonomické aspekty“. Podle Hladíka to není pravda a vzniku předcházely jak odborné analýzy týkající se přírody, tak právní analýzy.

Grolich v dopise Macinkovi uvedl, že „CHKO není projekt namířený proti lidem, ale naopak má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti“. CHKO má podle něj umožnit, aby pokračoval vztah člověka a přírody udržitelným způsobem a přinesl regionu dlouhodobé benefity, včetně podpory turismu, rozvoje obcí a lepší koordinace hospodaření.

Výběr redakce

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

před 33 mminutami
Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

10:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

před 3 hhodinami
Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

03:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

02:56Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

před 16 hhodinami
Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

před 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je možným adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který rozhodnutí o vyhlášení CHKO Soutok obhajuje. S argumenty Macinky nesouhlasí ani současný ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
před 33 mminutami

ANO a SPD tvrdí, že do programu vlády s Motoristy prosadily většinu svých slibů

Hnutí ANO a SPD podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové a předsedy SPD Tomia Okamury prosadily do programu chystané vlády s Motoristy drtivou většinu předvolebních slibů. Uvedli to v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Spokojenost s jednáními o programu již dříve vyjádřili i Motoristé. Předseda ANO a předpokládaný budoucí premiér Andrej Babiš bude v pondělí prezidenta Petra Pavla informovat o základních tezích programu.
před 1 hhodinou

Meteorologové rozšířili výstrahu před silným větrem

Téměř celé Čechy v neděli zasáhne silný vítr s nárazy o rychlosti až sedmdesát kilometrů za hodinu. Na Šumavě pak v pondělí napadne ve vyšších polohách až dvacet centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by si měli podle meteorologů dát kvůli větru i sněhu pozor na případné komplikace v dopravě.
před 2 hhodinami

Nehoda pěti aut na pár hodin zablokovala D1

Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut. Vyžádala si tři zraněné. Jeden nezletilý cestující se zranil vážně, zbylí dva mají středně těžká zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu téměř dvě hodiny zcela neprůjezdná, poté se podařilo obnovit provoz dvěma jízdními pruhy a hodinu po poledni byla dálnice plně průjezdná, vyplynulo z informací policie a záchranné služby.
11:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

Kraje se potýkají s nedostatkem zdravotnických záchranářů – chybí především lékaři a operátoři. Mohou za to vyšší požadavky na kvalifikaci, ale také odchody do penze. Většina doktorů u záchranky je totiž v důchodovém věku. A absolventi dávají po povinné praxi obvykle přednost práci v nemocnicích. Výjezdů přitom neustále přibývá, část neakutních případů se dá řešit například radou po telefonu. Problémem jsou ale takzvané zlomyslné telefonáty, kdy dotyčný pomoc ve skutečnosti nepotřebuje.
před 3 hhodinami

Brigádníků asi nebudou doručovací firmy potřebovat před Vánoci tolik

Logistické firmy před vánoční sezonou nebudou potřebovat tolik brigádníků jako v minulých letech. Důvodem je stále větší objem doručování do výdejních nebo sdílených boxů. ČT to potvrdily některé oslovené společnosti. Nárůst počtu zásilek očekávají dopravci už koncem listopadu se slevovou akcí Black Friday. Nabírat budou zejména pracovníky ve skladech a kurýry.
před 4 hhodinami

Paliativní péče u praktika. Lékaři se učí, jak pomoci pacientům důstojně dožít

Čtyřicet praktických lékařů pro dospělé a deset pediatrů prochází školením ministerstva zdravotnictví zaměřeným na péči o těžce nemocné pacienty v závěru života. Učí se rozpoznat okamžik, kdy léčba už nemůže nemoc vyléčit, a je čas zaměřit se na úlevu od bolesti, zpomalení průběhu nemoci a podporu psychické pohody pacienta i jeho blízkých.
před 6 hhodinami

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Rozsáhlý požár skladovací haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku mají hasiči pod kontrolou. Škodu, kterou napáchal, hasiči předběžně odhadli na 30 milionů korun. Příčiny požáru zatím hasiči neznají, zásah se obešel bez zranění. Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu ve 22:00, uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...