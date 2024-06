Putinovi se ustupovat nedá, řekl Benešík. Koten se obává většího konfliktu

„Rusko absolutně nestíhá na ukrajinské frontě, a taktika se tak změnila k uchylování se k těmto výrokům,“ myslí si Benešík. Rusko si podle něj klade za cíl podkopat důvěru občanů ve vlastní stát a instituce. „Je evidentní, že u části populace se to daří,“ dodal. Evropa podle něj má být jednotná a vyslat jasný signál, že je ochotná se bránit, ústupky by byly bláhovost.

Koten řekl, že se přístupem Západu Česko dostane do většího konfliktu. „Ten bude už rozjetý jako vlak a nepůjde zastavit,“ řekl. Prý by se tedy mělo co nejdříve jednat o míru na Ukrajině. Na druhou stranu odmítl, že by se měla Evropa zaleknout a Putinovi ve všem vyhovět. Má ale za to, že Evropa nedokáže Rusko uzbrojit například kvůli vysokým cenám energií, údajně způsobeným přijetím Green Dealu.

Podle Benešíka ale Rusko spoléhá na dodávky munice například ze Severní Koreje nebo Íránu. Evropa si na tyto spojence Ruska prý musí došlápnout. „Pokud jsou toto hlavní zdroje Ruska, pak je jasné samo o sobě, že je to papírový tygr,“ míní. Dodal, že podobné podmínky jako nyní Putin si kladl v roce 1938 nacistický vůdce Adolf Hitler vůči Československu, kdy jejich vyhovění vedlo ke druhé světové válce.

Žhářský útok

Oba diskutující se shodli, že je možné, že Rusko přechází od šíření dezinformací a hackerských útoků k útokům v reálném prostoru. K tomu podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) mohlo dojít i v Česku při teroristickém útoku na autobusy v Praze. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je zapojení ruských tajných služeb do útoku vysoce pravděpodobné.