Přechodný výpadek proudu v Praze zasáhl nemocnice i sněmovnu

Pražské energetice (PRE) se podařilo obnovit dodávky proudu v metropoli, sdělil ČT24 mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Firma dopoledne evidovala poruchu dodávek v Praze 5 a 6 a na Malé Straně. Výpadek zastavil i řadu tramvajových linek. Kvůli přerušení dodávek proudu musela přechodně přestat jednat Poslanecká sněmovna. Technické problémy byly na rozvodnách Praha Červený vrch a Praha Západ.
„Celkem bylo bez proudu sedmdesát tisíc odběrných míst, převážně na levém břehu Vltavy, kolegové už rozvodnu Červený vrch připojili, takže ta zasažená lokalita se o něco zmenšila,“ řekl po desáté hodině mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka. V půl jedenácté ale už oznámil, že je celá metropole plně pod proudem. Výpadek trval asi 45 minut.
„Došlo ke zkratu na rozvodně Praha Západ, došlo tím i k odpojení rozvodny Praha Červených vrch, tu jsme připojili v podstatě hned, tam to bezproudí trvalo jen několik minut. U Prahy Západ došlo k částečnému poškození zařízení, to budou teď kolegové opravovat, ta lokalita byla přepnuta na jiný směr napájení,“ sdělil dříve ČT24 Hanzelka.
Lidé ve výtazích a přerušená sněmovna
Hasiči v souvislosti s aktuálním výpadkem elektrické energie evidovali několik událostí spojených se záchranou lidí z výtahu. Výpadek se týkal i Ústřední vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Fungovaly na záložní zdroje, v současnosti už mají proud ze sítě.
Sněmovna již obnovila jednání. Výpadek trval zhruba půl hodiny, pak se další zhruba půlhodinu zprovozňovaly systémy.
„Na Prahu to je mimořádná událost. My jsme zvyklí, že dodávka energií je v Praze velmi spolehlivá, takže možná i proto i třeba na malinký výpadek nejsme vždy stoprocentně připraveni,“ komentoval situaci vedoucí katedry elektroenergetiky při ČVUT Zdeněk Müller.
Pražská kabelová síť je jinak stabilní, poruch je zde nejméně a doba trvání těchto poruch je nejkratší, poznamenal expert.