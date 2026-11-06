Poslanci by měli schvalovat zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců

Poslanci by měli v pátek schvalovat vládní návrh na zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, kteří do Česka odešli kvůli ruské vojenské invazi, která vypukla v únoru 2022. Ve třetím čtení je také senátní ústavní novela, která rozšiřuje působnost Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost prověřování hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslanci by ji měli vrátit do druhého čtení kvůli dalším úpravám. Ve druhém čtení by poslanci mohli počtvrté pokračovat v debatě o změnách v doplňkovém penzijním spoření.
Novela ke zpřísnění podmínek dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků předpokládá například to, že žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. V Česku se budou muset zdržovat aspoň 16 dnů v měsíci. Podmínky se nebudou týkat dětí a studujících či seniorů.
Ochrana má v budoucnu zaniknout podle předlohy lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než třicet dní. Zaniknout má uprchlíkům i v případě jejich trestního či správního vyhoštění. Soubor změn také zavádí povinnost pro některé řidiče vozidel s ukrajinskou poznávací značkou nechat si vozidlo zapsat do českého registru vozidel kvůli postihu přestupků.
Před schvalováním je v dolní komoře také novela s povinností pěstitelů evidovat elektronicky používání přípravků na ochranu rostlin. Ve hře jsou sporné koaliční návrhy, které by zvýšily poplatky za odběr podzemní vody nebo omezily přednostní právo mladých zemědělců na pacht státní zemědělské půdy.