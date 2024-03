Poslanci projednávali korespondenční volbu. Debata byla věcná, uvedla Schillerová

Pozměňovací návrhy představila podle Jakoba koalice i opozice. „Budeme se bavit o tom, jestli jsme schopni na některých z těch pozměňovacích návrhů se shodnout napříč politickým spektrem,“ řekl předseda frakce TOP 09. Příslušná ministerstva, jejichž zástupci se jednání také účastnili, mají podle něho zpracovat další podklady pro následné kolo diskuse, jejíž termín nyní není stanovený. „Jestli to dospěje k nějaké dohodě, která by třeba zabránila obstrukcím, to se v tuto chvíli neodvažuju spekulovat,“ uvedl Jakob.

„Určitě jsme vedli naprosto věcnou, technickou, právní debatu oproštěnou od jakýchkoli politických souvislostí,“ řekla novinářům Schillerová. Například o odkladu účinnosti novely se podle ní nejednalo, bude předmětem až politických debat. „Mám z jednání docela dobrý pocit, což neznamená, že to nakonec povede k dohodě,“ podotkla předsedkyně klubu ANO. Ministerstva vnitra a zahraničí přislíbila podle ní dodání dalších podkladů.

Schillerová míní, že koalice by mohla na některé z opozičních úprav přistoupit. Zda to bude pro ANO postačující, rozhodne až klub. „Když bude dohoda, tak k čemu bychom obstruovali?“ poznamenala.