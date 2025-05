Poslanci mají na programu mimořádné schůze mimo jiné novelu školského zákona – jeden z pozměňovacích návrhů počítá s převodem financování nepedagogických pracovníků na obce a kraje. Součástí novely je například i slučování malých škol. Dolní komora by se měla věnovat také zvýšení některých příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením.

Předloha by měla také zavést slučování malých škol, možnosti větší podpory škol, které vzdělávají například více dětí ze sociálně slabších rodin, nebo pravidla fungování školních psychologů a speciálních pedagogů. Je možné, že se poslanci ani ve středu k hlasování o podobě školské předlohy nedostanou.

Poslanci by se měli věnovat také vládní sociální novele, která obsahuje zvýšení části příspěvků pro lidi se zdravotním handicapem. Sociální výbor se postavil už dřív k opozičním pozměňovacím návrhům na růst části příspěvků na péči kladně. Největší podporu získala úprava poslanců ANO v čele s Janou Pastuchovou, která zvyšuje příspěvek na péči pro dospělé v prvním stupni závislosti na pomoci druhých z 880 korun na dva tisíce korun měsíčně a v druhém stupni z 4900 korun na šest tisíc korun.

Členové sociálního výboru se naopak neshodli na návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) na zavedení nového příspěvku na osobní asistenci pro handicapované lidi v nejvyšším čtvrtém stupni závislosti na pomoci druhých, kteří nevyužívají pobytové sociální služby. Poskytoval by se od července 2027 při čerpání více než osmdesát hodin této pomoci měsíčně, horní hranice by činila 160 hodin. Při současné sazbě 145 korun za hodinu by tedy mohl činit podle zdůvodnění až 11 600 korun za měsíc.