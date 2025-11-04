Pellegrini bude v Praze jednat s Pavlem a Babišem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý v Praze setká se svým protějškem Petrem Pavlem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy. Do Česka dorazí Pellegrini u příležitosti koncertu Státní filharmonie Košice v Obecním domě, s Pavlem si při té příležitosti připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.

Prezidenti by měli jednat hlavně o posílení regionální, přeshraniční, akademické a vědecké spolupráce mezi Slovenskem a Českem, ale i o možnostech zlepšení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Slavkovského formátu (Česko, Slovensko a Rakousko).

Debata slovenského prezidenta s Babišem se podle Bratislavy zaměří na skládání nové české vlády a budoucí spolupráci obou zemí.

Pellegrini minulý týden vyjádřil přesvědčení, že se po českých volbách zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a že se po vzniku nové české vlády obnoví společné mezivládní konzultace, které přerušil kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky.

Projevilo se to zejména v přístupu k vojenské pomoci Ruskem napadené Ukrajině. Zatímco nynější vláda slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) po svém nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob, končící český kabinet řízený Fialou se angažoval v zajištění mimo jiné vojenských dodávek pro Ukrajinu.

Pellegrini či Orbán vítají výsledky českých voleb. Německá média píší o velkém comebacku
Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský protějšek Robert Fico

Třetí Pellegriniho návštěva

Pellegrini, který je v úřadu od loňského 15. června, navštívil Českou republiku v rámci tradice na své první zahraniční návštěvě ve funkci hned jedenáct dní po nástupu do funkce. V Praze tehdy poukázal na mimořádně blízké vztahy obou zemí, které podle něj nemůže ohrozit ani rozdílnost některých pohledů.

Podruhé Pellegrini do Česka přijel letos na jaře. Společně s Pavlem a rakouským prezidentem Alexanderem van der Bellenem ve Slavkově u Brna jednali na začátku března o vývoji ruské války na Ukrajině, možnostech mírového jednání, vztazích mezi Evropou a Spojenými státy či o situaci v Evropské unii.

Výběr redakce

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

16:11Aktualizovánopřed 12 mminutami
Zemřel kardinál Dominik Duka

Zemřel kardinál Dominik Duka

03:55Aktualizovánopřed 49 mminutami
Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

13:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

před 1 hhodinou
Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

před 1 hhodinou
„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

08:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

11:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili po pondělním zásahu v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) třináct lidí, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Zároveň potvrdil dřívější informace, že se VZP nachází v pozici poškozené. Skupinu vyšetřovatelé viní z porušení pravidel hospodářské soutěže, praní peněz či úplatkářství. Policisté při zásahu, který se týkal IT zakázek zadávaných VZP, zadrželi devatenáct lidí.
16:11Aktualizovánopřed 12 mminutami

Zemřel kardinál Dominik Duka

Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Duka byl pražským arcibiskupem víc než dvanáct let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana obdržel v roce 2016 Řád Bílého lva. Pohřební mše svatá se uskuteční 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta.
03:55Aktualizovánopřed 49 mminutami

Pellegrini bude v Praze jednat s Pavlem a Babišem

Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý v Praze setká se svým protějškem Petrem Pavlem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy. Do Česka dorazí Pellegrini u příležitosti koncertu Státní filharmonie Košice v Obecním domě, s Pavlem si při té příležitosti připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.
před 1 hhodinou

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. O rozhodnutí Evropské komise informovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Klement byl dosud náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce Česka.
13:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Chceme rychle schválit novou podobu stavebního zákona, řekl Havlíček

Budoucí vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje změnit stavební zákon a zavést prvky centralizované stavební správy. Legislativu bude chtít schválit ve zrychleném řízení, uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Již dříve sdělil, že se navrátí k podobě návrhu z roku 2021, jenž zřizoval například Nejvyšší stavební úřad.
13:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Nově zvolená poslankyně za SPD Irena Němcová čelí podezření z plagiátorství. Zhruba polovinu diplomové práce měla zkopírovat z dříve napsaných odborných textů, zjistil web iRozhlas. Dokládá to analýzou experta na odhalování plagiátů Petra Macha z Vysoké školy ekonomické v Praze. „Takovýto rozsah zkopírování cizích děl je výjimečný, ojedinělý,” uvedl pro server. Poslankyni zpětně zkritizovala i vysoká škola, ve které v roce 2008 Němcová svou práci obhájila.
před 1 hhodinou

Česko získá dalších 5,5 miliardy korun z fondů EHP a Norska

Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu let 2026 a 2027. V Praze byla v úterý slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi Českem a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za dvacet let fungování těchto fondů z nich Česko získalo jedenáct miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.
před 1 hhodinou

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

Politici na kardinála Dominika Duku vzpomínají jako na silnou osobnost s výraznými názory. Podle prezidenta Petra Pavla zanechal výraznou stopu v církvi i ve společnosti. Podobně vnímal Duku i premiér Petr Fiala (ODS). Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ho označil za muže pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život. Bývalý prezident Miloš Zeman si pamatuje Duku jako laskavého a moudrého kněze.
08:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...