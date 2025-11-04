Pellegrini bude v Praze jednat s Pavlem a Babišem

Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý v Praze setká se svým protějškem Petrem Pavlem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy. Do Česka dorazí Pellegrini u příležitosti koncertu Státní filharmonie Košice v Obecním domě, s Pavlem si při té příležitosti připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.
Prezidenti by měli jednat hlavně o posílení regionální, přeshraniční, akademické a vědecké spolupráce mezi Slovenskem a Českem, ale i o možnostech zlepšení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Slavkovského formátu (Česko, Slovensko a Rakousko).
Debata slovenského prezidenta s Babišem se podle Bratislavy zaměří na skládání nové české vlády a budoucí spolupráci obou zemí.
Pellegrini minulý týden vyjádřil přesvědčení, že se po českých volbách zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a že se po vzniku nové české vlády obnoví společné mezivládní konzultace, které přerušil kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky.
Projevilo se to zejména v přístupu k vojenské pomoci Ruskem napadené Ukrajině. Zatímco nynější vláda slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) po svém nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob, končící český kabinet řízený Fialou se angažoval v zajištění mimo jiné vojenských dodávek pro Ukrajinu.
Třetí Pellegriniho návštěva
Pellegrini, který je v úřadu od loňského 15. června, navštívil Českou republiku v rámci tradice na své první zahraniční návštěvě ve funkci hned jedenáct dní po nástupu do funkce. V Praze tehdy poukázal na mimořádně blízké vztahy obou zemí, které podle něj nemůže ohrozit ani rozdílnost některých pohledů.
Podruhé Pellegrini do Česka přijel letos na jaře. Společně s Pavlem a rakouským prezidentem Alexanderem van der Bellenem ve Slavkově u Brna jednali na začátku března o vývoji ruské války na Ukrajině, možnostech mírového jednání, vztazích mezi Evropou a Spojenými státy či o situaci v Evropské unii.