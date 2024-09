ON-LINE: Česko se připravuje na extrémní deště. Zasedne Ústřední krizový štáb

Zvýšené hladiny řek jsou podle meteorologa ČHMÚ Miloše Dvořáka jen v důsledku odpouštění přehrad. „Je to manipulací a zatím nenasvědčuje nic tomu, že by se hladiny zvedaly kvůli srážkám, protože padají do suché půdy, takže ta má zatím relativně velkou schopnost absorbovat.“ Podotkl, že zatím vše probíhá podle předpovědí.