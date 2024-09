Masarykova univerzita preventivně evakuuje už ubytované studenty v Komárově

V Komárově jsou koleje Sladkého a Bratří Žůrků. Aktuální predikce z hydrometeorologických modelů naznačují, že oblast by mohla v neděli zasáhnout až stoletá voda. Znamenalo by to až půl metru vody v obou budovách, a tedy přerušení dodávek elektřiny. Masarykova univerzita se proto rozhodla všechny studenty, kteří se zatím ubytovali, preventivně evakuovat. Kdo ještě do Brna nedorazil, má raději zůstat doma, uvádí škola v tiskové zprávě.

„Bezpečnost, ochrana životů a zdraví našich studujících je pro nás nejvyšší prioritou. Z tohoto důvodu jsme všechny ubytované požádali e-mailem i SMS zprávou o opuštění těchto kolejí. Zároveň jsme se rozhodli také pozastavit nástup českých a slovenských studujících před začátkem nového akademického roku na všechny zbývající koleje Masarykovy univerzity, a to až do odvolání,“ uvedl prorektor Radim Polčák.

Velká voda by mohla postihnout i pedagogickou fakultu

Z dostupných předpovědí a modelů vyplývá, že kromě kolejí v Komárově by očekávaná velká voda mohla postihnout také pedagogickou fakultu na Poříčí a sportovní areál Veslařská v Jundrově, který využívá fakulta sportovních studií.

Výuka na pedagogické fakultě přitom měla začít už v pondělí. „Panuje shoda na tom, že v nejbližších hodinách budeme moudřejší a jsme připraveni přizpůsobit výuku a její formu aktuální situaci a zohlednit také situaci našich studujících a zaměstnanců,“ uvedla děkanka Simona Koryčánková. Všem studujícím i zaměstnancům doporučuje sledovat univerzitní i fakultní web.