Hrozí extrémní povodně, meteorologové rozšířili výstrahu

Uherské Hradiště uzavřelo kvůli vytrvalému dešti a očekávanému silnému větru vstupy do městských parků. Lidem město také doporučilo, aby při pohybu venku dbali vlastní bezpečnosti, zejména při pohybu v blízkosti vzrostlých stromů. Dále je vyzvalo, aby nevstupovali do městských lesů ani do lesoparku Kunovský les.