Až dvě třetiny potravin a drogerie nakoupí Češi ve slevách

To, že jsou slevy oblíbené, sledují i ve firmě, která distribuuje letáky. Jen ve skladu v Horních Počernicích jich na paletách mají stovky tisíc. „Na jedné paletě je zhruba třicet pět tisíc kusů tištěných materiálů. Jedná se o jednoho klienta a průměrná váha té palety je přibližně šest set kilogramů,“ spočítal manažer marketingu a komunikace České distribuční Jaroslav Staněk.

Většinu potravin zákazníci nakoupí ve slevách, nejlevnější varianty hledají napříč sortimentem. „Zákazníci nejvíce ve slevách nakupují základní potraviny jako mléko, máslo, cukr, mouku. Je to proto, že ty základní jsou celosezonní. Například majonéza se ve slevách dobře prodávala před Vánoci. Velký vliv tam má právě sezona,“ řekla mluvčí Tesca Iva Pavlousková.

Ročně do českých domácností dodají necelé dvě miliardy akčních letáků. Slevy jsou v nich nejčastěji do třiceti procent. „Pohybujeme se rámcově na úrovni dvacet až třicet procent. Bohužel nejde říct, že se jedná o standardní pravidlo, hraje tam roli určitá sezónnost,“ vysvětlil Staněk.

Káva nebo pivo jsou bez akce neprodejné

Množství slev se nelíbí výrobcům ani potravinářům. Podle nich jsou už některé potraviny bez akční ceny neprodejné. „Káva, pivo nebo drogistické výrobky se bez akce neprodají. Pokud se omezí množství slev, tak se domníváme, že se sníží vysoké regálové ceny. Je však nutné říct, že jde o velmi citlivou záležitost a Potravinářská komora v žádném případě nechce regulovat ceny potravin,“ vysvětlil mluvčí Potravinářské komory Marek Zemánek.

„Ty akce se hodně střídají právě proto, aby lidé střídali to, co si nakupují, aby nekupovali stále stejnou věc. Zároveň u těch základních potravin, je to způsob, jak ceny udržet níže než třeba v jiných zemích,“ poznamenal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.