Tryskové proudění nad USA se divoce vlní, na jih to přináší neobvyklou zimu

První dávka studeného arktického vzduchu z „arktického zásobníku“ nad Kanadou se začátkem roku vydala na jih do USA, a to v souvislosti s první výraznou zimní bouří této zimní sezony označovanou jako Blair. Ta zasáhla především centrální oblasti Plání v okolí řek Mississippi a Ohio a následně i východní pobřeží Států. Hluboká tlaková níže s sebou přinášela jak intenzivní sněžení, tak silný vítr, což byla ideální kombinace pro vznik blizardu, kdy dohlednost klesla i na sto metrů.

A podle čerstvých dlouhodobých výhledů by i během poslední lednové dekády měl většinu území Spojených států zasáhnout další vpád studeného vzduchu. Znamená to, že na rozdíl od loňského roku, kdy například Velká jezera na hranici s Kanadou pokrylo nejmenší množství ledu v historii, zažívají aktuálně obyvatelé USA podstatně chladnější leden. Pokud vyjdou prognózy i na další období, může jít místy dokonce o nejchladnější leden za několik dekád.

Za opakovanými vpády studeného vzduchu do rozsáhlých oblastí USA včetně jižních států stojí rozvlnění tryskového proudění neboli jet-streamu, tedy proudění ve výškách zhruba devět až třináct kilometrů. To na západní straně Ameriky směřuje k severu, což v následujících dnech povede k nadprůměrným teplotám na západě USA i v západní polovině Kanady. Nad Severní Amerikou se pak jet-stream stáčí k jihu, čímž umožňuje pronikání studeného arktického vzduchu z oblasti za severním polárním kruhem daleko na jih. Situace s dlouhotrvajícím přílivem studeného vzduchu se někdy označují jako „polární expres“.

V atmosféře platí, že „vše souvisí se vším“, a tak i dění v oblasti Severní Ameriky je spojené s počasím nad Evropou. Z minulosti jsou známy případy, kdy v podobném čase zasáhly arktické mrazy jak USA, tak i rozsáhlé oblasti našeho kontinentu. Tentokrát je ale rozvlnění tryskového proudění takové, že dlouhotrvajícím a výrazným vpádům mrazivého vzduchu do střední Evropy nebo dokonce až do Středomoří nepřeje. Naopak se projevuje tendence k opakování situací, kdy po přílivu studeného vzduchu se nad střední Evropu nasune tlaková výše s postupným teplým prouděním, které se výrazněji projevuje především ve vyšších hladinách atmosféry, zatímco v nížinách se vytváří teplotní inverze.

A zatím to vypadá, že podobné počasí střední Evropu bude provázet nejen v nejbližším týdnu, ale zřejmě i těch v dalších, a to minimálně do první poloviny února. Mimo jiné to znamená, že vyhlídky na delší období se sněhem minimálně v nížinách nejsou příliš dobré. Na druhou stranu se koncem února či během března občas objeví sněhové kalamity.