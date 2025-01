Rozpočet 2025 bude nutné dle opozice předělat. Není to reálné, podotkl Jurečka

Podle místopředsedy sněmovny Aleše Juchelky (ANO) není rozpočet postavený na reálných základech. Upozornil na to, že to říkají i experti. „Můžete tady vzdychat, pane ministře, ale bohužel jste to odfixlovali, aby vám to nějakým způsobem vyšlo, včetně příjmů do státního rozpočtu,“ řekl opoziční poslanec.

Míní, že vláda Petra Fialy (ODS) přistupovala k sestavování rozpočtu netransparentně. Česká republika si podle Juchelky takový rozpočet nezasloužila.