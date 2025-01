Kvůli větru a náledí vyjížděli hasiči k desítkám událostí

V Královéhradeckém kraji evidovali hasiči do čtvrteční půlnoci devět událostí. „Jedná se především o stromy a větve popadané na komunikace. Zasahujeme i u dvou železničních nehod spojených s pádem stromů na trať,“ uvedli hasiči na síti X.

V Jihomoravském kraji hasiči v souvislosti se silným větrem evidují do pátečního rána dvaadvacet výjezdů, informoval mluvčí Petr Příkaský. „Během uplynulé noci jihomoravští hasiči odstraňovali následky silného větru. V 21 případech se jednalo o popadané stromy. V Kunštátu odstranili plechy ze střechy. Při událostech jsme nezaznamenali žádné zranění,“ uvedl mluvčí.

„Hasiči ze stanice Sokolská zasahují u pádu provizorního zakrytí střechy na ulici a zaparkovaná auta. Ulice Petrohradská je momentálně uzavřena,“ napsali hasiči krátce před 22. hodinou na síti X. Mluvčí hasičů Miroslav Řezáč novináře informoval, že kromě toho evidují v souvislosti se silnějšími poryvy větru několik událostí. „Nejvíce jsou to popadané a vyvracené stromy, nic vážného,“ dodal.

V Praze hasiči zasahovali u pádu provizorního zakrytí střechy. Ulice byla uzavřena, autobusy MHD jezdily odklonem, vyplývá z informací na webu pražského dopravního podniku. V Praze platila do půlnoci výstraha před silným větrem, do rána pak hrozilo náledí.

Řidiči by si měli dát pozor na kluzké vozovky – na většině území republiky je i v pátek v platnosti výstraha před náledím. Na severu a západě Čech komplikuje dopravu sníh. Problémy mají kamiony na silnici I/7 z Chomutova do Německa a na silnici I/9 z Rumburku do Nového Boru – v tomto úseku pár nákladních aut i uvázlo.

Uzavřený úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov

Od půlnoci je také pro nákladní dopravu uzavřený úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, a to kvůli očekávanému intenzivnímu sněžení, informoval Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má komunikace v Libereckém kraji na starosti.