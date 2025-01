Při ledovce jsou zrádné přechody s kluzkým nátěrem

Kritický je i starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě), který prý o změnu nátěrů usiluje přes rok. „Jde o to použít nátěr, který je protiskluzový. Už to dávno mohlo být. Například takový Curych má všechny přechody protiskluzové,“ tvrdí.

Přechody řeší i v Jihlavě

Problém se ale netýká jen Prahy. V Jihlavě byli pracovníci městských služeb v terénu od třetí hodiny ranní. Zaměřili se i na místa před přechody pro chodce, která čistili.

„Co se týká samotných přechodů, na to se používá buď klasická silniční barva, nebo jsou to barvy s příměsí plastu. Když to nebude ošetřené, bude to klouzat,“ vysvětluje mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Na ledovku by si měli dát lidé pozor znovu. Kluzké mohou být cesty až do čtvrteční sedmé hodiny ranní.