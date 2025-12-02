Okamura při návštěvě Slovenska „zapomněl tričko Česka doma“, míní Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) má pocit, že během oficiální návštěvy Slovenska nový šéf sněmovny Tomio Okamury (SPD) reprezentuje v první řadě sám sebe, potom SPD a nakonec nově vznikající vládu, ale „tričko České republiky zapomněl doma“. Vystrčil v Interview ČT24 kritizoval, že součástí sněmovní delegace nebyli zástupci opozice, což je podle něj potřeba, aby si slovenská strana udělal obrázek o situaci v tuzemsku. Rozhovor moderoval Daniel Takáč.
„Pokud v zahraničí reprezentuji Českou republiku a v tomto případě Poslaneckou sněmovnu, tak musím vzít v úvahu všechny názory a snažit se chovat způsobem, který nebude ‚plivat‘ na ty, kteří tam nejsou,“ řekl Vystrčil k cestě Okamury do sousední země. V delegaci byli pouze zástupci nově vznikající vlády.
„Na tom je založená demokracie – že i menšina si může říct svůj názor a potom je třeba většinou přehlasována. Tady ta menšina, která je tvořená 92 poslanci ze dvou set, žádnou možnost se vyjádřit nedostala. Mně to příliš demokratické – ve smyslu toho slova – nepřijde,“ sdělil Vystrčil.
„Pokud jsou z druhé strany také jenom politici vládní většiny, tak to jednání je hladké. Otázkou je, jestli to tak je správně,“ uvedl Vystrčil k tomu, že s českou delegací na Slovenku se setkali pouze tamní vládní poslanci.
Podle šéfa Senátu je součástí parlamentní diplomacie, že se zástupci zahraničního parlamentu seznámí s i minoritními názory, aby tamní politická reprezentace měla ucelený obraz o situaci v parlamentu druhého státu.
„Pokud chcete dělat dlouhodobě politiku, tak je to přeci velmi důležité, abyste znal rozložení názorů a nebyl překvapen, když se po dalších volbách situace změní,“ míní Vystrčil.
Vystrčilova cesta na Slovensko bez opozice
Moderátor Takáč poukázal na návštěvu senátní delegace na Slovensku z října 2024, které se neúčastnili členové klubu hnutí ANO. „Jakto, že jezdíte na zahraniční návštěvy – minimálně na tuto jednu – pouze s kolegy ze senátorského klubu ODS a TOP 09?“ ptal se moderátor.
„Pokud se tak stalo, tak si myslím, že tu nabídku musely dostat všechny kluby. Pokud některý řekne, že se nezúčastní, tak nejede,“ odpověděl Vystrčil. Podle něj existuje striktní pravidlo, že když předseda horní komory jede na zahraniční cestu, tak senátorské kluby jsou vyzvány, aby vyslaly svého zástupce.
Vztahy Okamury a Vystrčila
Takáč se Vystrčila dále zeptal, jestli trvá na svém výroku, že zvolením Tomia Okamury do čela sněmovny došlo k „flagrantnímu popření vůle voličů a zájmů České republiky“. A šéf Senátu to potvrdil.
Vystrčil poukázal na to, že hnutí ANO, které má 80 poslanců, mělo během předvolební kampaně v programu setrvání v Evropské unii a pevné spojenectví v rámci NATO. Stejné stanovisko podle něj zastávají i poslanci opozice.
„Čili máme minimálně 172 poslanců a poslankyň ve sněmovně, kteří podporují zakotvení v EU a pevné spojenectví v rámci NATO. A v čele této sněmovny je předseda, který chce vystoupit z Evropské unie,“ prohlásil Vystrčil s tím, že mu to přijde divné.
Vystrčil se vyjádřil i k vzájemným vztahům předsedů obou komor, které podle něj budou fungovat na dostatečné úrovni. „Ani na jedné straně není zájem vzájemné pracovní vztahy komplikovat,“ míní politik ODS.
„Co se týče parlamentní diplomacie, tak tam je jasné, že na společné cesty jezdit nebudeme. Pokud budeme na některých akcích, jako jsou třeba setkání předsedů parlamentů a podobně, tak tam asi budeme oba,“ dodal šéf Senátu.