Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.

Řidiči dle policistů často riskují na širokých silnicích nebo dlouhých rovinách. Problematickými často bývají také křižovatky, na jednu takovou upozornila obec Žižice nedaleko Slaného. Kříží se tam místní komunikace s rychlostní silnicí mezi Slaným a Mělníkem. Starosta obce Vratislav Rubeš (nestr.) zmínil třeba problém nefunkčnosti zpomalovacích pruhů.

Obec poslala dopis jak Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tak policii. Žádá v něm, aby příslušné orgány s dopravní situací v místě něco dělaly. „V minulosti jsme již částečná opatření ke snížení nehodovosti aplikovali, situaci nadále sledujeme a řešíme,“ uvedl šéf ŘDS Radek Mátl.

Mapa ukazuje místa smrtelných dopravních nehod a jejich příčiny
Ilustrační grafika

Podle policie křižovatka splňuje všechny předepsané normy pro bezpečnost provozu, za nehodami vidí nekázeň řidičů. „Nerespektovali dopravní značení, zvolili špatnou techniku jízdy, nerespektovali přikázaný směr jízdy. A také nepozornost,“ vyjmenoval příčiny nehod Petr Bejsta z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. I tak policie v místě dopravní značení zpřísní. Místo značky „dej přednost v jízdě“ nainstaluje nově stopku.

„Tady se nejezdí, tady se doslova lítá“

Pod větším dohledem bude i další rizikové místo – silnice I/16 u obce Býkev, přibydou tam radary. Řidiči z místa vyjíždějí na hlavní tah do Mělníka nebo Slaného. „Policie v rámci národního programu BESIP vyhodnotila tuto křižovatku jako velmi nebezpečnou,“ nastínil starosta obce Býkev Martin Prislupský (nestr.).

Obec prý prosadila snížení povolené rychlosti na 70 kilometrů za hodinu, i tak ji prý řidiči nedodržují. „Tady se nejezdí, tady se doslova lítá,“ dodal Prislupský.

Kraje nedostanou od státu chybějící dvě miliardy korun na opravy silnic
Ilustrační foto

Kompletně předělat se chystají středočeští silničáři takzvanou „stykovou křižovatku“ u Králova Dvora. Často tam dochází k dopravním nehodám.

„Bude to typický kruhový objezd. Vlastně to zpomalí provoz a přesně tohle zabrání dopravním nehodám,“ přiblížila mluvčí středočeských silničářů Petra Kučerová. Podobných míst řeší krajští silničáři ve středních Čechách ročně desítky. Chtěli by tam – pokud počasí dovolí – začít pracovat už v listopadu.

Dopravu v Ostravě brzdí další uzavírky
Opravy mostů Rudné ulice v Ostravě

Problémy řidiči vnímají i na městských křižovatkách. Třeba ta u nemocnice Bulovka v Praze je považovaná za jednu z těch nebezpečných. Od začátku roku do konce konce srpna tam bylo šest nehod, většinou s lehkými zraněními. Nejčastější příčinou bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti. Ulice Povltavská je jedním z tahů do centra Prahy a kříží se tam s ulicí Bulovka. Hlavně během špičky se na ní tvoří kolony. Semafory tam nejsou – netrpěliví řidiči tak do nepřehledné křižovatky často najíždějí. Nebezpečná je však hlavně pro cyklisty, ale také pro chodce.

Když musí dům ustoupit bezpečnější dopravě

Dopravní infrastruktuře pak někdy kvůli bezpečnosti ustupují budovy. Nebezpečné křižovatky a úzké zatáčky se mění v bezpečnější i vykoupením soukromých budov a následným zbouráním.

V srpnu loňského roku ŘSD jako správce silnice odkoupilo a zbouralo dům v obci Pohled, který v místě překážel plynulé dopravě. Podobná situace byla i v okolí Havlíčkova Brodu, kde rohový dům překážel ve výhledu.

Třeba v obci Věž je na hlavní trase od D1 do Havlíčkova Brodu a dál na Kolín úzká silnice, obcí přitom denně projede osm tisíc aut. Komplikace je v jedné z místních zatáček, kam se nevmístí dvě nákladní vozidla. Během roku musel majitel přilehlé budovy svůj dům několikrát opravovat, nakonec ho raději uboural, ale i tak mu ho na začátku října řidič kamionu poničil.

MAPA: Letos se má otevřít 74 kilometrů nových dálnic
Stavba dálničního mostu přes řeku Moravu

Problémy však hlásí řidiči i na některých křižovatkách, které byly přestavěné právě kvůli větší bezpečnosti. Týká se to třeba té u obce Chromeč na Šumpersku, kde se za posledních dvacet měsíců událo devět vážných nehod s celkem šestnácti zraněnými. Dočasně tam správce komunikace usadil značku „stop“. O jejím trvalém umístění teď na podnět ŘSD rozhoduje olomoucký krajský úřad. Jenže ani tu dočasnou většina řidičů při natáčení ČT nerespektovala.

„Stačí, aby ještě někdo jiný udělal chybu, a nehoda je neodvratná,“ vysvětluje koordinátor BESIP v Olomouckém kraji Miroslav Charouz. „Při té rychlosti, jakou se tady jezdí, to řidič na hlavní silnici většinou nemá šanci ubrzdit,“ dodal.

Otevřel se obchvat Nové Paky, cesta do Krkonoš bude rychlejší
Obchvat Nové Paky

Nebezpečná je dle místních i křižovatka na výjezdu ze Zašové na Vsetínsku, kde jsou i koleje. „Často musejí dojet až blízko ke kolejím a může se stát, že zrovna dojede vlak a dochází ke konfliktním situacím,“ popsal starosta Zašové Jiljí Kubrický (KDU-ČSL). Až po dvanácti letech příprav se místní dočkají změny, silničáři posunou koleje o 24 metrů. „Rozšíříme silnici, uděláme odbočovací a připojovací pruhy. A ještě osadíme světelnou signalizaci,“ předestřel ředitel ŘSD Zlín Karel Chudárek.

Hotovo by mělo být za rok. To ve Věži na Havlíčkobrodsku dál budou jezdit kamiony obcí. O obchvatu, který by situaci vyřešil, se podle místních mluví už čtyřicet let.

Stavbaři začali razit tunel u Náchoda
Ražba tunelu na obchvatu Náchoda

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

