NATO řeší, jak se vyhnout přeplácení za kýžené zbraně

Proto je podle něj potřeba pokračovat zejména v rozdělaném budování těžké brigády. „Přidat k tomu kompletní modernizaci střední brigády a všechny další věci, zejména logistické prvky, které potřebujeme na podporu spojeneckých sil na území České republiky. K čemuž jsme se zavázali v červnu v rámci nového balíku,“ řekl Jireš. Dodal, že hlavní závazky by měla mít Praha hotové do roku 2032.

Prezident Americké obchodní komory v Česku Milan Šlapák upozornil, že v současné chvíli v obranném průmyslu není volná kapacita pro další výdaje. „Pokud by se navyšovaly investice do výrobního zařízení na straně obranné průmyslu, tak velká většina specializovaného zařízení má dodací podmínky deset až dvanáct měsíců,“ přiblížil.

F-35 je nejvýhodnější volba

Moderátor Daniel Takáč se zeptal, kolik by Česko ušetřilo a o co by přišlo, kdyby místo letounů F-35 pořídilo nejmodernější verze letounů gripen. „I kdybychom koupili nejmodernější gripen, který je momentálně na trhu, tak bychom museli v horizontu dvaceti let pořizovat letoun páté generace, který naplňuje budoucí požadavky na schopnosti letadel,“ reagoval Hlaváč.

Podle něj vedení armády zvažovalo všechny varianty a došlo k rozhodnutí pořídit letouny F-35, které budou ve službě dalších čtyřicet let. „My bychom museli za dvacet let pořizovat nový typ letadla, ať to bude letadlo páté generace, nebo možná šesté generace,“ dodal. Letoun F-35 je proto podle něj nejvýhodnější i z ekonomického hlediska.