Lidé si připomínají oběti sokolů v boji za svobodu a demokracii


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Česko si připomíná sokoly, kteří položili život v boji za svobodu a demokracii. Dne 8. října 1941 byla na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven. Gestapo zároveň zatklo na patnáct set jejích činovníků. Na řadě úřadů a dalších budov po celé zemi proto visí sokolské vlajky. Zdobí také vozy městské hromadné dopravy v několika městech.

Sokolské vlajky připomínají na úřadech po celé zemi od ranních hodin památku členů organizace. Ozdobené vozy městské hromadné dopravy vyjely například v Praze, Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Brně, Liberci, Prostějově, Jihlavě, Plzni nebo Mariánských Lázních. Lidé si také mohou na oděv připnout tradiční sokolskou kokardu.

„Zakladatelé sokolského hnutí dali Sokolu do vínku ryze demokratické zásady, na nichž sokolská organizace stojí. Jakákoliv totalitní moc tak byla a vždy bude pro naši členskou základnu zcela nepřijatelná. I to je skutečnost, kterou si letos už posedmé v řadě připomínáme,“ řekl starosta České obce sokolské Martin Chlumský.

Sokolové stáli u zrodu Hradní stráže

Po vzniku samostatného Československa převzali ochranu Pražského hradu sokolové z Hradčan, kteří společně s členy České obce střelecké z Vršovic nastoupili do služby už 29. října 1918. Na jejich činnost následně navázala Hradní setnina, zřízená 6. prosince 1918 z 28. pěšího pluku jako první pravidelná vojenská jednotka určená ke střežení Pražského hradu. Na tuto tradici navazuje dnešní Hradní stráž.

Součástí Památného dne sokolstva v Praze byl proto také polední nástup Sokolské stráže při slavnostním střídání Hradní stráže na Pražském hradě.

Nástup Sokolské stráže při slavnostním střídání Hradní stráže na Pražském hradě
Zdroj: Česká obec sokolská

Sokoly, kteří položili život za svobodu, si členové organizace připomněli také v pražském Tyršově domě. „Naše akce probíhají po celé republice. Jedná se o stovky akcí v našich sokolovnách, především o pietní akty, ale i setkání, vzpomínkové akce, které jsou určené i pro malé děti. Vypouštíme sokolské lodičky, kterými si připomínáme sestry a bratry, kteří se nedožili konce války,“ řekl Chlumský. Jedna z těchto vzpomínkových akcí byla uspořádána také v Praze poblíž Karlova mostu u Čertovky.

„Sokolská výchova vede děti k tomu, aby jednaly čestně, aby byl na ně spoleh a aby se také dokázaly spolehnout na ostatní, staraly se o ostatní a rozvíjely komunitu. To jsou atributy, které sokol může nabídnout kromě samotného sportování a pohybu a rozvoje duchovní sféry,“ poznamenal Chlumský.

Do sokolského odboje se zapojovaly celé rodiny. Nacisté pak vraždili i děti
Rodina Novákových. Ze všech přežila pouze nejstarší dcera (uprostřed), která už s rodinou nebydlela

Zatýkání sokolů a likvidace

Památný den sokolstva je od roku 2019 významným dnem České republiky. Datum 8. října připomíná tragické události z roku 1941, kdy nacisté zakázali činnost České obce sokolské a zabavili její majetek. V noci na 8. října gestapo zatklo na patnáct set sokolských činovníků. Zatčení byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Pro ostravské sokoly je jedním z nejvýznamnějších pietních míst Čapkova sokolovna, kde si členové organizace památný den připomněli. „Už 6. října 1941 zaslalo brněnské gestapo ostravské služebně seznam k zatčení devatenácti sokolů. Ostravské gestapo postupovalo poměrně razantněji, zatklo téměř 150 sokolů z moravskoslezské a těšínské župy, 85 přímo v Ostravě,“ připomněl redaktor České televize Pavel Habram. Pracovníci Archivu města Ostravy vydali publikaci věnovanou osudům zatčených. Veřejnost si jejich příběhy může vyhledat také v digitální podobě.

Počet členů Sokola roste. Slety oživují tradici i zájem o členství
XVII. všesokolský slet (5. července 2024)

Sokolskou organizaci založili v únoru 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Významně přispěla k rozšíření tělovýchovy mezi široké vrstvy obyvatel. Sokolové stáli u zrodu československých legií i samostatného Československa. Za svobodu země bojovali v domácím i zahraničním odboji během druhé světové války a zapojili se také do protikomunistického odboje.

Za dobu své existence byl Sokol třikrát zakázán, naposledy za komunistického režimu v padesátých letech. Svou činnost organizace obnovila po roce 1989. V současnosti má zhruba 160 tisíc členů.

Výběr redakce

Jižní Korea stáhne velvyslance z Ukrajiny kvůli sporu o zajatce

Jižní Korea stáhne velvyslance z Ukrajiny kvůli sporu o zajatce

11:43Aktualizovánopřed 9 mminutami
Ruský útok na autobusy v Kramatorsku má desítky obětí

Ruský útok na autobusy v Kramatorsku má desítky obětí

09:03Aktualizovánopřed 10 mminutami
K uvázlému kamionu v Praze míří další vyprošťovací tanky

K uvázlému kamionu v Praze míří další vyprošťovací tanky

08:47Aktualizovánopřed 35 mminutami
Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé

Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé

včeraAktualizovánopřed 44 mminutami
Nobelovu cenu za literaturu obdržela kanadská básnířka Anne Carsonová

Nobelovu cenu za literaturu obdržela kanadská básnířka Anne Carsonová

13:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

09:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ostatních ředitelů, přiznal Moravec

Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ostatních ředitelů, přiznal Moravec

před 3 hhodinami
Itálie mění volební systém

Itálie mění volební systém

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

K uvázlému kamionu v Praze míří další vyprošťovací tanky

Kamion uvázlý ve středu pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se stále nepodařilo vytáhnout, řekl ve čtvrtek odpoledne mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Vyprošťovací tank Správy železnic, který se o to od rána snažil, se porouchal. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu. Na místo míří ještě tank z Přerova. Uvázlý kamion ve středu večer převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se poškodila při nehodě, při níž se nikdo nezranil. Frekventovaná Vídeňská ulice nadále zůstává ve směru z centra uzavřená.
08:47Aktualizovánopřed 35 mminutami

Lidé si připomínají oběti sokolů v boji za svobodu a demokracii

Česko si připomíná sokoly, kteří položili život v boji za svobodu a demokracii. Dne 8. října 1941 byla na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven. Gestapo zároveň zatklo na patnáct set jejích činovníků. Na řadě úřadů a dalších budov po celé zemi proto visí sokolské vlajky. Zdobí také vozy městské hromadné dopravy v několika městech.
před 56 mminutami

ČT odvysílá předvolební Superdebatu

Česká televize ve čtvrtek večer od 20:07 odvysílá Superdebatu předsedů a zástupců politických uskupení o vztazích mezi obecní, městskou a celostátní politikou, řešení společných problémů a vizí. Pozvání do diskuse moderované Marcelou Augustovou přijali Igor Červený (Motoristé), Benjamin Činčila (KDU-ČSL), Karel Havlíček (ANO), Jiří Havránek (ODS), Tomio Okamura (SPD), Jiří Pospíšil (TOP 09), Vít Rakušan (STAN) a Kateřina Stojanová (Piráti).
před 1 hhodinou

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Husinecká nádrž se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v řece Blanici. Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dodávek, ujišťoval generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Povodí Ohře začne od čtvrtka snižovat odtok z přehrady Březová ze 170 litrů na 150 litrů za sekundu.
09:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ostatních ředitelů, přiznal Moravec

Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, to ve čtvrtek řekl novinářům a současně se za svůj postup omluvil.
před 3 hhodinami

V kuřecím masu z Lidlu byly bakterie způsobující salmonelózu, zjistila SZPI

V kuřecím masu z Lidlu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) bakterie způsobující onemocnění salmonelóza, uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě mluvčí SZPI Marek Bartík. Letos jde již o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi, jež mohou mít pro člověka velmi nepříjemné zdravotní následky. Nemocí se například nakazily stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze – Újezdu nad Lesy.
před 3 hhodinami

Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska, obvinili ji z vraždy

Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili ji z vraždy, hrozí jí až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Informovala o tom regionální policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
před 5 hhodinami

Ferrit zůstane za prodej strojů do Ruska bez trestu. Žalobce upustil od stíhání

Státní zástupce podmíněně upustil od trestního stíhání strojírenské společnosti Ferrit, kterou policie obvinila kvůli dodávkám důlních strojů do Ruska. Podle vyšetřovatelů se sedm strojů dostalo do země přes prostředníky v dalších státech, přestože jejich vývoz podléhal sankčním omezením. Čtyři manažeři Ferritu včetně jednatele Petra Mohelníka uzavřeli dohody o vině a trestu, o jejichž schválení bude ještě rozhodovat soud. Státní zástupce s nimi sjednal peněžité tresty od 150 do 500 tisíc korun. Stíhání dalších dvou lidí žalobce zastavil.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

před 1 hhodinou
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

včera v 18:15
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

včera v 16:45
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

včera v 07:00
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026