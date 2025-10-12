Aleš Juchelka (ANO) potvrdil, že by mohl být v tvořící se vládě hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů sobě ministrem práce a sociálních věcí. V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že pokud takovou nabídku dostane, bude s ní souhlasit. Místopředseda SPD Radim Fiala v debatě řekl, že lídr hnutí Tomio Okamura aspiruje na funkci předsedy Poslanecké sněmovny.
Juchelka potvrdil, že by mohl být ve vznikající vládě ministrem práce
Rozdělení pozic v kabinetu zveřejnila vznikající vládní koalice v pátek. V šestnáctičlenném kabinetu by mělo mít devět křesel hnutí ANO, tři hnutí SPD a čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy sněmovny.
Připravujeme podrobnosti.