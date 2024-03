Jak zrychlit zbrojení Evropy? EIB a komerční banky musí změnit politiku, míní Hynek a Sklenář

Podle Hynka má Evropská investiční banka v současnosti výslovně zakázáno investovat do obranného průmyslu a poskytovat mu úvěry. „Já to považuju za diskriminaci, protože nechápu, proč nějaký obor by měl být vyčleněn a neměl by být financován,“ řekl. V okamžiku, kdy EIB tento předpis změní, to může posloužit jako signál komerčním bankám, aby se přistupovalo ve vztahu ke zbrojařům jinak.

Zástupci bank českým zbrojařům opakují, že žádná omezení mít nebudou, ale realita je jiná, doplnil Hynek. „Ta omezení platí neustále, jsou tam problémy.“ Zbrojařské firmy mají dokonce prý mnohdy potíže s tím si jenom zřídit bankovní účet.